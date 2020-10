iPhone 12: Apple confirma lançamento para o dia 13 de outubro

O lançamento do iPhone 12 será o primeiro produto da Apple com tecnologia 5G da e terá quatro modelos. O anúncio já era esperado desde agosto.

O lançamento do iPhone 12 será em 13 de outubro, durante evento da Apple. A apresentação da nova linha dos celulares mais cobiçados do mundo será com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Youtube e site da empresa, às 14h, no horário de Brasília.

Ainda pouco se sabe sobre o novo produto Apple. Na carta-convite para o evento, a única informação é a velocidade, dada pela interpretação da frase “Hi, Speed!”, “Olá, velocidade” em português (tradução livre). Contudo, acredita-se que a nova linha terá quatro modelos: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone Pro Max.

Há boatos que indicam todos os tipos terão câmera tripla, assim como o iPhone 11. Além disso , será o primeiro smartphone da Apple com tecnologia 5G. Sobre o sistema operacional, o iOS 14 permanece.

Segundo o portal TecMundo, “o modelo Mini promete ser o mais barato entre os novos dispositivos e deve chegar com tela de 5,4”. Já a versão padrão do iPhone 12 teria display de 6,1”, mesmo tamanho do modelo Pro.” Além disso, “a edição Pro Max seria o maior aparelho entre os lançamentos, com painel de 6,7”, informa o site de tecnologia.

Repercussão

O anúncio de lançamento do iPhone 12 agitou as redes sociais nessa terça-feira (6). Sendo assim, ficou entre os 10 assuntos mais comentados no Twitter. A palavra “iPhone 12” contabilizou quase 40 milhões de tweets na plataforma, até o início da noite.

Apple has officially announced a new Apple Event set for October 13 at 10 a.m. PDT from Apple Park. Apple is expected to unveil the next generation iPhone 12 models at this event #AppleEvent pic.twitter.com/seHENW7kTA — Apple Hub (@theapplehub) October 6, 2020

Disponibilidade de compra

Assim como as novidades ainda estão na área da especulação, também não se sabe quando o iPhone 12 chegará ao Brasil. Portanto, será necessário aguardar o anúncio oficial da linha de smartphone.

De certo é que a Apple tem reduzido o período do lançamento entre um produto e outro. Além disso, a disponibilidade de produtos em território nacional tem sido menor também, nos últimos anos.

Por fim, o que nos resta é aguardar até o dia 13 de outubro.