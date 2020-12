Aprenda a baixar vídeos do Facebook pelo celular e computador

Algum parente seu postou um vídeo legal da família no Facebook? Viu algum meme engraçado em vídeo e queria mandar para um amigo? Alguma dessas situações já deve ter acontecido com você, mas não conseguiu achar uma maneira de baixar vídeos do Facebook.

Por isso, ensinamos abaixo três maneiras para baixar vídeos do seu Facebook em seu celular (Android e IOS) ou computador. Confira:

Como baixar vídeos do Facebook no Android?

Os celulares Android são ferramentas muito versáteis, e essa é uma característica que acaba refletindo neste tutorial, pois há duas maneiras de baixar seus vídeos. Para fazer o download do vídeo do Facebook, você pode acessar o site FBDOWN ou baixar um aplicativo. A loja Google Play possui centenas de opções de aplicativos para baixar vídeos do Facebook, mas o mais recomendado é o Video Downloader for Facebook.

Independentemente de escolher entre aplicativo ou site, será necessário que você copie a URL do vídeo do Facebook. Para fazer isso, basta clicar nos três pontos do canto superior direito do post e clicar em “Copiar link” (confira as imagens acima para referência).

Com tudo preparado, basta colar o link da URL no aplicativo ou site e seguir os passos indicados para conseguir fazer o download do vídeo. Em alguns sites e aplicativos, você ainda pode definir a qualidade do vídeo e o tamanho do arquivo desejado.

Como baixar pelo IOS?

Embora baixar vídeos no Android seja um pouco mais fácil, usuários de aparelhos Apple podem encontrar maior dificuldade em baixar vídeos do Facebook. Isso ocorre, pois o sistema IOS limita mais as opções de download de seu usuário – como forma de evitar download de arquivos perigosos ou prejudiciais ao aparelho. Mas o aplicativo MyMedia ajuda o usuário a driblar isso (e permite que você salve seus vídeos do Facebook)

Para baixar os vídeos no IOS, basta baixar o MyMedia na AppStore e acessar o navegador de internet do próprio aplicativo. Lá, você pode acessar diferentes sites de download de vídeo, mas o ideal é o savefrom.net.

Com esses preparativos prontos, você só precisa copiar o link do vídeo no Facebook (basta clicar em “compartilhar” e escolher a opção “Copiar link). Por fim, você cola o link copiado no site savefrom.net e pode salvar o vídeo.

Como baixar vídeos do Facebook pelo computador?

Surpreendentemente, baixar vídeos do Facebook em computadores é ainda mais fácil. O primeiro passo é copiar a URL do vídeo que você deseja baixar. Pelo computador, você pode copiar o link pelos três pontos do canto superior direito do post ou apenas copiar a URL do post.

Depois disso, é só acessar o site FBDOWN e colar o link do vídeo no local indicado. Lembrando que ao liberar o download do vídeo pelo site, você pode escolher a qualidade para o download do vídeo.