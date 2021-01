Conheça o verdadeiro significado dos emojis do WhatsApp

O uso dos emojis é algo muito comum não somente no WhasApp, mas na Internet de forma geral. Afinal, eles permitem que o usuário expresse o que está pensando e sentindo de uma forma dinâmica e prática. No entanto, o significado dos emojis pode gerar algumas confusões entre seus adeptos, sobretudo em razão dos diferentes modelos presentes no iPhone (iOS), Android e Windows Phone.

Isso ocorre também em redes sociais, como Snapchat, que possui seu próprio modelo de carinhas. A Unicode, organização responsável por determinar padrões de linguagem na Internet, divulgou o verdadeiro significado dos emojis.

Significado dos emojis com expressão feliz

Rostos Sorridentes

O “Rosto sorridente com olhos sorridentes” e o “Rosto Sorridente” são os mais usados na web. Seu significado é bem simples: felicidade ou positividade. Portanto, eles não são usados para expressar um insulto ou crítica.

O quarteto acima se assemelha muito às opções anteriores, com o diferencial de que essas carinhas são usadas para expressar níveis mais intensos de felicidade.

Rosto sorridente com boca aberta e suor

A carinha acima, por sua vez, mostra felicidade com alívio — expressado pelo pingo de suor em sua testa. Ele é geralmente utilizado quando algum evento negativo acontece e, apesar disso, tudo dá certo no final.

Rosto com lágrimas de alegria

O “Rosto com lágrimas de alegria” aparece quando o usuário quer expressar um riso mais forte ou intenso.

Rindo e rolando

Essa carinha é a versão mais recente versão do “ROFL”, que significa “Rolling On The Floor Laughing”. Em tradução livre, significa “rolando no chão de tanto rir”.

Rosto de cabeça para baixo

O “Rosto de cabeça para baixo” é usado para dizer determinada frase não é séria. Ele também se aplica para reagir a algo que aparentemente não faz sentido.

Cara doida

Esse emoji mostra irreverência e é utilizado para reagir a algo bobo, mas engraçado.

Rosto sorridente com óculos de sol

Ele costuma ser usado para mostrar frieza ou ironia.

Rosto corado

Essa carinha expressa timidez ou constrangimento por alguma situação embaraçosa ou erro.

Rosto feliz com língua para fora

Se a comida parece boa, o “Rosto saboreando comida deliciosa” é o emoji certo.

Cara Nerd

A “Cara Nerd” mostra inteligência ou paixão por um assunto, mas também pode ser utilizada para expressar ironia.

Cara sorridente com olhos de estrela

Quando você está esperando alguém ou algo, esse emoji mostra que você está animado — ou até mesmo chocado.

Rosto usando língua de sogra e chapéu de festa

Normalmente usado quando se celebra um evento, esse rosto aparece muito em felicitações de aniversários.

Significado dos emojis provocantes

Uma vez desvendado o real significado dos emojis felizes, podemos entrar em uma parte mais controversa: as carinhas provocantes. Embora essas carinhas possam surgir no contexto de mensagens positivas, elas têm a capacidade de causar sensações ruins e até iniciar discussões.

Rosto Sorrindo

O “Rosto Sorrindo” surge frequentemente em conversas com conotações sexuais ou sugestões.

Rosto Piscando

O “Rosto Piscando” mostra que a mensagem não deve ser levada a sério. Mas ele também está presente em conversar sugestivas, como o emoji anterior. Em alguns casos, essa carinha também acompanha mensagens irônicas. Rostos com língua para fora