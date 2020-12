Conheça os 3 melhores aplicativos para criar mensagens de ano novo

O ano de 2020 já está chegando ao fim – para alívio de muitos. Apesar de tudo que aconteceu este ano, muita gente quer encerrá-lo com uma mensagem positiva. É aquele famoso pensamento já entrando no clima de ‘adeus ano velho’, dando boas vindas ao ano que se inicia. Para isso, reunimos os melhores aplicativos para criar mensagens de ano novo para enviar aos amigos, família e até um crush.

Por conta da pandemia do coronavírus, o ano novo deste ano será em isolamento social. Tudo bem, para alguns certo? Mas, mesmo assim, deve ser especial com boas vibrações, simpatias de cada um e claro, sem deixar de enviar a famosa mensagem de ano novo. Um dos recursos que muitos poderão utilizar para diminuir a falta dos familiares e amigos durante a reunião anual, são as descobertas de aplicativos de mensagens de ano novo. Ou seja, além dos famosos app de vídeo – que facilitou e muito a vida das pessoas durante o isolamento – reunimos alguns ‘colegas’ para criar mensagens de fim de ano.

Tem opção para todos os gostos: seja cartão com textão, com imagens, os mais simples e até os mais personalizados – que deixam a imaginação tomar conta.

Mensagem de Ano Novo para status

Se você é do tipo mais simples e curte mais uma mensagem de status, então você precisa conhecer o aplicativo “mensagens de natal e ano novo para status“. Com ele, é possível enviar para grupos de WhatsApp e conversas privadas. O aplicativo tem fácil acesso e você digita a mensagem que deseja e, com alguns cliques, envia para seus contatos. Além disso, possui também figurinhas com tema e tudo mais. É só criar e compartilhar para quem quiser – está disponível para (Android).

Editor de imagens para mensagem de ano novo

Outro app bastante popular para as comemorações de final de ano é o “Natal editor de fotos, colagem“, que permite criar fotos na galeria do usuário, fazer montagens com mais de 500 molduras, filtros e efeitos. Para ter acesso a todas as ferramentas, é cobrada uma assinatura de US$ 4,99 por mês, no entanto, o app dá direito a um teste gratuito de três dias para celulares iOS. Depois de feito, é só compartilhar com os amigos e familiares. Tem sempre aquele tio que adora receber mensagens de ano novo. Pois bem, os aplicativos são para isso.

Crie GIF

Quem nunca enviou um GIF para um contato? Pois bem, o app de “gif de ano novo” com certeza garante uma diversão a mais diante de todos esses acontecimentos do ano. Assim como os anteriores, é um aplicativo simples com mensagens de ano novo em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, hindi e português.

Feliz 2021

O aplicativo de mensagens de ano novo que permite aos usuários do IOS enviar mensagens de Feliz 2021 é o “2021 Feliz ano novo“. Ele garante uma maior funcionalidade do app liberada apenas na versão Deluxe (R$ 4,90) ou Full (R$ 10,90). Nelas, você pode criar cartões personalizados e interativos. Na versão gratuita, é permitido compartilhar as mensagens de “Feliz Ano-Novo” em texto diretamente no WhatsApp, Facebook, Instagram e outros aplicativos.

