Data lançamento God of War Ragnarok: game chega em novembro

Data lançamento God of War Ragnarok é oficial. O Santa Monica Studio, da Sony, prometeu que o jogo de entrada completará o enredo nórdico do jogo de 2018, God of War … então você sabe que as apostas serão altas.

O apetite dos fãs pelo jogo também é claramente alto: God Of War Ragnarok atualmente tem o maior número de visualizações de todos os trailers lançados no último Sony PlayStation Showcase, que ocorreu em 9 de setembro de 2021.

God of War: Ragnarok atualmente tem mais de 12 milhões de visualizações. Quem disse que o desejo dos fãs por exclusividades da Sony estava diminuindo?

O jogo continuará mais ou menos direto do título anterior, com Kratos e Atreus se aventurando mais uma vez no antigo mundo nórdico, tentando acabar com aquele Ragnarok de fim de mundo homônimo . Para tudo o que você precisa saber sobre o jogo – incluindo a data lançamento God of War Ragnarok – leia abaixo.

Qual a data lançamento God of War Ragnarok

A data lançamento God of War Ragnarok é em 9 de novembro de 2022. O Santa Monica Studio da Sony compartilhou a data com um novo trailer CGI, que mostra Kratos e Atreus lutando contra uma horda de inimigos antes de enfrentar Fenrir, um lobo gigante.

Em um blog compartilhado em 6 de julho, o Santa Monica Studio compartilhou que as pré-encomendas do jogo começarão a partir de 15 de julho. réplica do martelo de Thor.

A data de lançamento confirmada é uma boa notícia para os fãs, que aguardam há meses notícias sobre o lançamento do jogo. No Sony PlayStation Showcase em 9 de setembro, a desenvolvedora Sony Santa Monica e a editora PlayStation Studios anunciaram que God of War Ragnarok foi adiado para 2022.

Falando durante uma sessão de perguntas e respostas, Herman Huls t, chefe de estúdios mundiais da Sony Interactive Entertainment , falou sobre a reação:

“Portanto, temos atualmente dois jogos muito grandes e muito narrativos em desenvolvimento: Horizon Forbidden West e o próximo God of War ”, explicou Hulst na época. “Para ambos, eles são francamente afetados pelo acesso à captura de desempenho e talento. Para Horizon , achamos que estamos no caminho certo para lançar nesta temporada de férias. Mas isso ainda não é certo, e estamos trabalhando o máximo que podemos para confirmar isso para você o mais rápido possível.”

“Para God of War , o projeto começou um pouco mais tarde. Então tomamos a decisão de adiar esse jogo para o próximo ano, para garantir que o Santa Monica Studio possa entregar o incrível God of War que todos nós queremos jogar.”

Confira o trailer de revelação de God of War Ragnarok abaixo. Ele mostra a jogabilidade, bem como a nova configuração e detalhes da história.

O que podemos esperar com God of War Ragnarok?

Grace Orlady, gerente sênior do Santa Monica Studio, já deu alguns detalhes importantes sobre o que podemos esperar do jogo quando for lançado em uma postagem no PlayStation Blog .

“Como você pode ver no trailer, estamos retomando alguns anos após os eventos de God of War (2018). Os ventos gelados de Fimbulwinter chegaram a Midgard, tornando a sobrevivência de Kratos, Atreus e Mimir na selva nórdica ainda mais desafiadora do que antes.”

Ela acrescentou: “Embora o último jogo tenha construído uma enorme confiança e compreensão entre pai e filho, ainda há muita complexidade em suas interações – especialmente após a revelação da herança gigante de Atreus e a profecia oculta que apenas Kratos viu. ”

O trailer de God Of War: Ragnarok também revelou dois dos principais antagonistas do jogo. A primeira foi Freya, que era aliada de Kratos no jogo anterior.

“Queríamos lembrar aos jogadores que Freya não é apenas uma usuária terrivelmente poderosa da magia Vanir, mas também que ela é uma guerreira formidável por si só. Enfurecida pela evasão da justiça de Kratos por sua mão, Freya vai usar todas as armas à sua disposição para o assassino de seu filho.”

Finalmente, Thor também foi revelado como um inimigo a ser enfrentado “Referido depreciativamente por Mimir como o ‘Maior Carniceiro Bastardo dos Nove Reinos’, Thor ganhou seu título como um dos deuses Aesir mais poderosos, eliminando quase todos os gigantes em comando de Odin.”

A história acontecerá em todos os Nove Reinos, desta vez – o que significa que desta vez também veremos Vanaheim, Svartalfheim e Asgard. Estes três foram omitidos do último jogo.

Kratos também terá algumas novas ferramentas à sua disposição quando retornar, com uma variedade de escudos para usar que podem afetar as habilidades do matador de deuses. Embora nosso herói possa usar o Guardian Shield em God of War de 2018 , o diretor de Ragnarok , Eric Williams, confirmou em uma entrevista ao YouTuber Jon Ford que a sequência contará com “escudos diferentes, e eles têm diferentes opções e habilidades defensivas”.

Elenco – data lançamento God of War Ragnarok

Enquanto muitos atores estão prontos para reprisar seus papéis do jogo anterior, God of War: Ragnarok também apresentará novos talentos ao mundo mitológico. Os dois personagens principais – claro – serão representados pelos mesmos atores do último jogo (Christopher Judge retorna como Kratos e Sunny Suljic é Atreus) e eles serão acompanhados pelos seguintes atores:

Freya – Danielle Bisutti

Thor -Ryan Hurst

Odin – Richard Schiff

Angrboda – Laya Hayes

Tyr – Ben Prendergast

Mimir – Alastair Duncan

Sindri – Adam Harrington

Brok -Robert Craighead

Durlin – Usman Ally