Quando sai a 5 temporada de Stranger Things e o que esperar

Quando sai a 5 temporada de Stranger Things? Os criadores Matt e Ross Duffer confirmaram que a próxima temporada será o fim da série da Netflix. Enquanto ainda temos mais dois episódios da 4ª temporada de Stranger Things, chegando em 1º de julho, as conversas já estão se voltadas para a temporada final da série, que sem dúvida será ainda mais um espetáculo.

Aqui está tudo o que sabemos sobre a quinta temporada de Stranger Things até agora.

Já tem data de quando sai a 5 temporada de Stranger Things?

Considerando que quase três anos se passaram entre as estreias da terceira e quarta temporadas – o que foi parcialmente devido à pandemia – você deve se perguntar se ja tem data de quando sai a 5 temporada de Stranger Things. Se os Duffer Brothers estão planejando algo remotamente próximo à escala da quarta temporada, definitivamente vai demorar um pouco para filmar, mas é possível que os fãs não vejam Stranger Things 5 ​​até o final de 2023.

Ainda temos a segunda parte da quarta temporada, então, infelizmente, podemos esperar um pouco pela quinta temporada. Parece que a produção ainda não começou, então teremos uma ideia melhor das datas quando isso acontecer.

As filmagens da quarta temporada de Stranger Things terminaram em setembro de 2021, com a série lançada no final de maio de 2022 – cerca de oito meses depois. Então, dependendo de quando a produção da quinta temporada começar e terminar, diríamos que estamos olhando pelo menos no final de 2023 para uma possível data de lançamento.

Fim de Stranger Things – Quando sai a 5 temporada de Stranger Things

A 5ª temporada de Stranger Things será a temporada final da série, mas não será o fim do universo de Stranger Things. Os criadores de Stranger Things confirmaram que a quinta temporada está realmente acontecendo, em uma carta aberta aos fãs publicada via Netflix em fevereiro. No entanto, eles também anunciaram que a quinta temporada marcaria o fim de Stranger Things.

Antes do lançamento da quarta temporada, eles escreveram: “Sete anos atrás, planejamos o arco completo da história de Stranger Things . Na época, prevíamos que a história duraria de quatro a cinco temporadas. Ela se mostrou muito grande para contar em quatro, mas – como vocês logo verão por si mesmos – agora estamos nos aproximando do nosso final. A quarta temporada será a penúltima; a quinta temporada será a última.”

Quando sai a 5 temporada de Stranger Things ainda é uma incógnita.

O que vai acontecer na quinta temporada de Stranger Things?

Como qualquer fã de Stranger Things sabe, tudo começa com um pequeno salto no tempo. A linha do tempo saltou de novembro/dezembro de 1983 na 1ª temporada para outubro de 1984 na 2ª temporada, e depois para julho de 1985 na 3ª temporada. A 4ª temporada acontece em março de 1986, oito meses após a Batalha de Starcourt.

Mas agora parece que a 5ª temporada pode ter um salto de tempo ainda maior do que o normal. Os irmãos Duffer disseram ao TVLine que uma longa lacuna é quase inevitável por causa da idade dos atores mais jovens: “Tenho certeza que faremos um salto no tempo. mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso.”

Ainda não há confirmação em que ano a 5ª temporada acontecerá, mas se o programa for além de março de 1988, poderá coincidir com o lançamento de Beetlejuice , que, é claro, estrela a superestrela da vida real Winona Ryder.

Sobre o atores para a próxima temporada, os fãs também terão que esperar. Isso dependerá de quem sairá vivo da quarta temporada antes que possamos começar a especular sobre quais membros do elenco e personagens estarão de volta para a temporada final.

Agora, comece seus círculos de oração para que nenhum de seus personagens favoritos morra nas mãos monstruosas de Vecna. Enquanto isso, confira o trailer do Volume Dois. Preparem-se para o horror, pessoal.

Tudo sobre a série

Trilha sonora de Stranger Things 4: dê play na lista

Novo monstro de Stranger Things 4: o que sabemos de Vecna

Elenco da 4 temporada de Stranger Things: veja os novos personagens