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Instagram, Facebook e Whats fora do ar: usuários relatam problema global

Problemas começaram na manhã dessa sexta, 12 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Instagram, Facebook e Whats fora do ar Redes sociais fora do ar - Getty

Usuários relataram instabilidade no Instagram, Facebook e WhatsApp na manhã desta sexta-feira, 12 de junho. As plataformas, que pertencem à Meta, apresentaram falhas de acesso, lentidão e dificuldade para carregar conteúdos, segundo relatos publicados em redes sociais e em sites de monitoramento como o Downdetector.

Os problemas começaram a aparecer por volta das 10h45, no horário de Brasília. Pouco antes das 11h, o volume de reclamações já indicava uma possível instabilidade envolvendo serviços da Meta.

Entre as falhas mais citadas estavam dificuldade para fazer login, aplicativo não carregando, feed travado, mensagens com erro e usuários sendo desconectados automaticamente do Facebook e do Messenger. No Instagram, parte dos relatos apontava problemas para abrir o aplicativo, carregar publicações e enviar mensagens.

Apesar das reclamações, a Meta ainda não havia confirmado oficialmente uma queda generalizada até a manhã desta sexta-feira. A empresa não mantém uma página pública de status para os aplicativos de uso comum, como Instagram, Facebook e WhatsApp.

O Downdetector, que reúne notificações enviadas por usuários, registrou aumento nos relatos de problemas durante a manhã. Esse tipo de monitoramento não confirma sozinho uma falha total, mas ajuda a identificar quando muitas pessoas passam a enfrentar instabilidade ao mesmo tempo.

No Brasil, usuários também relataram problemas nas redes sociais e buscaram confirmar se a falha era geral ou apenas local. Em casos assim, a recomendação é testar a conexão com a internet, alternar entre Wi-Fi e dados móveis e verificar se o aplicativo está atualizado. Se houver muitos relatos simultâneos, a instabilidade provavelmente está ligada ao próprio serviço.

Ainda não há informação oficial sobre a causa do problema, a quantidade de usuários afetados ou o prazo para normalização completa das plataformas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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