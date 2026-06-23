Instagram apresenta instabilidade nesta terça-feira e usuários relatam erro

Usuários do Instagram relataram instabilidade no aplicativo nesta terça-feira, 23 de junho. Entre as principais reclamações estão dificuldade para fazer login, mensagem de senha incorreta mesmo com os dados corretos, falha ao publicar stories e problemas na atualização do feed.

Os relatos começaram a ganhar força nas redes sociais e em páginas de monitoramento de falhas, onde usuários afirmam que não conseguem acessar determinadas contas há dias. Em alguns casos, o problema parece afetar apenas perfis específicos, enquanto outras contas vinculadas à mesma Central de Contas continuam funcionando normalmente.

Até o momento, não há confirmação oficial da Meta sobre uma queda geral do Instagram nesta terça-feira. Apesar disso, os relatos indicam uma instabilidade parcial, que não atinge todos os usuários da mesma forma.

Algumas pessoas dizem que o aplicativo exibe a mensagem de senha incorreta no momento do login, mesmo quando a senha está certa. Outras afirmam que conseguem acessar uma conta, mas não entram em outros perfis conectados ao mesmo celular ou à mesma Central de Contas. : Não está carregando nada, nem chat, nem story”, relatou uma usuária através do Downdetector.

Também há reclamações sobre falhas ao publicar stories. Usuários relatam que a postagem não é enviada e aparece apenas uma mensagem de erro. Outro problema citado é no feed, que deixa de exibir publicações recentes e mostra rapidamente o aviso de que todas as postagens das contas seguidas já foram vistas.

Quem está enfrentando erro no Instagram pode tentar algumas medidas simples antes de concluir que a conta foi bloqueada ou invadida. A primeira orientação é conferir se o aplicativo está atualizado na loja do celular. Em seguida, vale reiniciar o aparelho, trocar a conexão entre Wi-Fi e dados móveis e tentar acessar o perfil pelo navegador.

Se o erro for de senha incorreta, o ideal é não insistir várias vezes seguidas, já que muitas tentativas podem gerar bloqueio temporário de segurança. Nesse caso, o usuário pode solicitar a recuperação de senha pelo e-mail, telefone ou conta vinculada.

Também é importante verificar se o problema ocorre apenas em uma conta ou em todos os perfis. Quando a falha aparece só em uma conta específica, pode haver instabilidade individual no login, trava temporária de segurança ou problema de sincronização com a Central de Contas da Meta.