Truque revela se alguém te bloqueou do WhatsApp

Aplicativo de conversas tem opção de bloqueio, mas atividade não avisa o usuário bloqueado - Getty

Aplicativo de conversas instantâneas é o mais o mais popular do Brasil

Você já enviou uma mensagem no WhatsApp e depois… nada? Nenhuma resposta, nenhum tique azul, nenhuma foto de perfil. Apenas um tique cinza te cumprimentando toda vez que você entra? Você começa a se perguntar: “Será que fiz alguma coisa? Será que me bloquearam? Ou será que estão em algum lugar sem sinal?

Todos nós já passamos por isso. E não se trata de ser intrometido. Às vezes, estamos aguardando informações sobre viagens, detalhes de reuniões ou até mesmo uma resposta do serviço de atendimento ao cliente.

Então, ter curiosidade para saber se alguém te bloqueou no WhatsApp é natural. É normal se perguntar isso, você é humano.

Como saber se alguém te bloqueou no WhatsApp

Como todos sabemos, o WhatsApp não notifica quando alguém bloqueia um usuário, o que certamente aumenta o mistério. E não existe uma maneira 100% infalível de saber com certeza se você foi bloqueado. No entanto, existe um método em particular que se aproxima bastante de fornecer uma resposta clara : o método de excluir e adicionar novamente.

Neste guia, vou mostrar o método de excluir e adicionar novamente, além de como verificar esse método juntamente com outros indicadores para determinar se você provavelmente foi bloqueado por alguém.

Mas primeiro, é importante entender o que significa ser bloqueado no WhatsApp.

O que acontece quando alguém te bloqueia no WhatsApp?

Aqui estão outros indicadores que frequentemente levam as pessoas a se perguntarem se foram bloqueadas no WhatsApp. Individualmente, elas não significam muito. Mas juntas, e especialmente combinadas com o truque de “excluir e adicionar novamente” que explicarei mais tarde, elas começam a contar uma história mais clara.

1 – Você não consegue ver o status “visto por último” ou “online” da pessoa.

O que você pode notar: Sem status online ou registro de data e hora da última visualização.

O que isso pode significar: Ou você foi bloqueado, ou você ou a outra pessoa alteraram as configurações de privacidade.

2 – A foto de perfil deles desapareceu.

O que você pode notar: a foto de perfil desaparece, nunca muda ou é substituída por um avatar cinza padrão.

O que isso pode significar: Eles bloquearam você, removeram a foto do perfil ou optaram por limitar quem pode vê-lo.

3 – As mensagens mostram apenas um tique.

Algo que você poderá notar: um tique cinza, mas nunca dois.

O que isso pode significar: Eles bloquearam você, o telefone deles está desligado, eles desinstalaram o WhatsApp ou estão sem sinal.

4 – As chamadas do WhatsApp não são completadas.

Algo que você pode notar: as chamadas de voz ou vídeo nunca são conectadas.

O que isso pode significar: Ou você está bloqueado, ou o sinal deles está fraco, ou eles desativaram a função de chamada.

5 – Você não pode adicioná-los a um grupo.

Algo que você pode notar: você não consegue adicioná-los a um novo bate-papo em grupo.

O que isso pode significar: Eles bloquearam você ou restringiram quem pode adicioná-los a grupos por meio das configurações de privacidade (por exemplo, Todos, Meus contatos ou Meus contatos, exceto…).

6 – Sem digitar, sem reagir, sem responder.

O que você poderá notar: Silêncio total. Nenhuma resposta, nenhum indicador de digitação, nenhuma reação com emojis.

O que isso pode significar: Você foi bloqueado(a), a pessoa está apenas dando um tempo do WhatsApp ou talvez esteja em um local sem sinal.

7 – O recurso de bloqueio do WhatsApp existe para proteger a privacidade, a segurança e a tranquilidade das pessoas . Mesmo que pareça confuso ou frustrante, é importante respeitar esse limite e evitar tentar contorná-lo. Os espaços digitais merecem o mesmo respeito que os espaços da vida real .

A melhor maneira de saber se alguém te bloqueou no WhatsApp

Se você quer a maneira mais confiável e sem complicações de verificar, o método de ‘excluir e adicionar novamente’ é o mais próximo que você encontrará. Quando alguém te bloqueia no WhatsApp, você fica imediatamente impedido de ver qualquer atualização nas fotos de perfil dessa pessoa, incluindo novas fotos que ela adicionar no futuro.

A partir de então, você sempre verá a foto de perfil que a pessoa tinha no momento em que te bloqueou. Isso significa que, se você excluir o contato e adicioná-lo novamente, logicamente, você perderá o acesso à foto do perfil dele.

Parece mais complicado do que realmente é. Mas, basicamente, tudo o que você está fazendo é atualizar sua conexão com eles no WhatsApp.

Veja como excluir e adicionar novamente alguém no WhatsApp:

1.) Exclua o contato da sua lista de contatos do telefone.

2.) Adicione o número deles novamente aos seus contatos.

3.) Abra o WhatsApp, atualize sua lista de conversas e acesse o perfil da pessoa.

4.) É provável que você tenha sido bloqueado se: a foto de perfil do WhatsApp da pessoa estiver em branco/redefinida para a imagem padrão e você não conseguir ver o status ou os detalhes de “visto por último”.

5.) Provavelmente você não foi bloqueado se: você adicionar o contato novamente e ainda conseguir ver a foto de perfil personalizada dele no WhatsApp.

Uma palavra de tranquilidade: o método de excluir e adicionar novamente não alertará a outra pessoa, não apagará seu histórico de mensagens com ela e não violará as regras de privacidade.

Significado dos ícones do WhatsApp

Entender os tiques do WhatsApp pode ajudar a solucionar problemas como mensagens presas devido a uma conexão Wi-Fi ruim, a bateria do celular do destinatário ter acabado ou se você foi bloqueado.

– O que significa um tique no WhatsApp? um único tique cinza confirma que sua mensagem foi enviada com sucesso do seu dispositivo e recebida pelos servidores do WhatsApp.

– O que significam dois tiques no WhatsApp? dois tiques cinza indicam que sua mensagem foi entregue com sucesso ao telefone ou dispositivos conectados do destinatário, embora ele ainda não a tenha visualizado. Se esses tiques ficarem azuis, significa que a pessoa viu sua mensagem.

Leia também: dicas para vendas por WhatsApp