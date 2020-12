Presentes de Natal até R$ 200 para quem gosta de tecnologia

Com o o fim de ano se aproximando, muitas pessoas já começam a pesquisar ideias de presentes de Natal para dar aos entes queridos e amigos próximos. Para te ajudar nessa tarefa, elaboramos uma lista de itens úteis, com uma pegada mais tecnológica e o melhor, até R$ 200 . Confira a seleção de produtos abaixo:

Estojo à prova d’água Gorila Shield

Em primeiro lugar, está o estojo à prova d’água da Gorila Shield. Esse item é especialmente útil para quem gosta de tirar fotos, sobretudo em áreas molhadas, como piscina e praias. Antes de comprar, fique atento ao tamanho. Afinal, o estojo comporta celulares de até 6 polegadas. Na internet, é possível encontrar esse item por cerca de R$ 39,47.

Lâmpada Inteligente de presente de natal

Em segundo lugar, estão as lâmpadas inteligentes. Elas funcionam conectadas a redes Wi-Fi, permitindo realizar funções como ligar ou desligar, mudar as cores, a temperatura e até a luminosidade, dependendo do modelo. Tudo isso pode ser controlado pelo celular ou até mesmo por comandos de voz, caso o usuário tenha uma assistente virtual na casa. Além de ser um presente inusitado, ainda é algo muito útil. Afinal, todos precisam de lâmpadas. Nesse sentido, a lâmpada inteligente da Positivo apresenta uma boa qualidade por apenas R$ 94,00.

Carregador portátil pode ser um bom presente

Esse presente é um baita quebra-galho, principalmente para pessoas que se esquecem de recarregar o celular. Na internet, é possível encontrar diversos modelos em várias faixas de preço. No entanto, recomendamos o Carregador Portátil da Samsung de 10.000 mAh, que possui a tecnologia de carregamento rápido (AFC) e Quick Charger 2.0 para recarregar o celular em menos tempo. Atualmente, é possível encontrar o item por R$ 97,90.

Fones Redmi Airdots da Xiaomi

Os fones de ouvido sem fio são presentes de Natal ideais para quem pratica esportes ou apenas busca um modelo mais discreto. Por meio da conexão Bluetooth, eles reproduzem músicas e podcasts do celular. Com um preço bastante acessível, o Xiaomi Redmi Airdots pode ser um excelente modelo de entrada para quem deseja essa experiência. Por cerca de R$ 135,00, o produto oferece um design ergonômico, boa qualidade de som e uma bateria que dura até 4 horas.

Bolsa HP para notebooks até 15.6″

Nesta lista de presentes de Natal, também entra a bolsa HP para notebooks até 15.6″. Com um modelo mais slim e discreto, este item consegue oferecer proteção ao dispositivo sem dispensar a elegância. É possível encontrar esse modelo por cerca de R$ 145,00.

Base de carregamento sem fio Samsung

A base de carregamento sem fio da Samsung agrega praticidade ao dia a dia do usuário, já que funciona por indução. Em outras palavras, basta colocar o celular por cima dela que a bateria será recarregada. Esse modelo, no entanto, somente é compatível com os smartphones Galaxy Note 5 e Galaxy S6+, e modelos posteriores à família Galaxy S e Galaxy Note. Na loja oficial da Samsung, a base de carregamento pode ser adquirida por R$ 149,00.

Caixa de Som Hands Free Pulse

Embora caixas de som com conexão Bluetooth não reúnam sempre um design agradável, som de qualidade e preço acessível, a Hands Free da Pulse faz isso com facilidade. Além de sair do básico com uma aparência mais retrô, o modelo chama atenção pelo custo-benefício, já que pode ser adquirido por apenas R$ 150,00. Por fim, vale destacar que a bateria dessa caixa de som dura até 4 horas. Ou seja, o suficiente para festejar sem preocupações.

Controle Bluetooth para jogos Ipega PG-9025

Para aqueles que gostam de jogos, nada como ganhar um controle Bluetooth. Afinal, esse item proporciona uma experiência muito diferente de jogar apenas com o celular. Nesse sentido, recomendamos o modelo PG-9025 do Ipega, que pode ser encontrado por a partir de R$ 150, 00. O controle é compatível com celulares Android, iPhones, computadores, tablets e ainda outros dispositivos.

Relógio Mi Band 4 da Xiaomi | presentes de Natal

Por fim, recomendamos a Mi Band 4 é uma pulseira inteligente da linha de smartbands da Xiaomi. Em razão do seu custo-benefício, o acessório faz sucesso entre o público. Através da pulseira, é possível realizar diversas atividades, como monitorar a hora e a previsão do clima, exercícios físicos, controlar a reprodução de músicas e verificar notificações do celular. Quanto à bateria, sua autonomia chega a 20 dias de uso moderado. Atualmente, o modelo está disponível por cerca de R$ 160,00.