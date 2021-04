Nova manifestação de entregadores em São Paulo; veja quando acontece

Os entregadores de aplicativos de delivery em São Paulo agendaram uma manifestação para o dia 16 de abril, às 13 horas. O movimento marcado para acontecer em frente ao Estádio do Pacaembu, na zona oeste, é para reivindicar melhorias no faturamento pelos apps.

A organização da manifestação de entregadores é do movimento Entregadores Unidos. O ato está sendo divulgado nas redes sociais, em especial, no perfil “Treta no Trampo”, que desde o ano passado divulga as manifestações da categoria desde 2020.

O objetivo do novo protesto dos entregadores é pedir aumento nas taxas por quilômetro percorrido e o aumento dos valores mínimo por corrida.

Quando será a manifestação de entregadores em São Paulo?

De acordo com um post divulgado nas redes sociais do Treta no Trampo, a nova manifestação de entregadores em São Paulo será em 16 de abril. Confira a seguir:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treta (@tretanotrampo)

Manifestações anteriores

Em março, os entregadores foram às ruas em diversas cidades para manifestarem. As paralisações pontuais foram no shopping Plaza Sul, no dia 10, em Osasco. Em Carapicuíba, no dia 15. Na avenida Paulista, no dia 19. E em shoppings de Diadema no dia 20.

Os entregadores que realizaram o ato no mês passado prestam serviços para a Uber , iFood , Rappi e Loggi. Os atos ainda estavam previstas para ocorrer em outras grandes capitais do país, como Belo Horizonte e Porto Alegre.

Leia também: