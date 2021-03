Open Co, fintech de crédito, recebe aporte de R$ 150 milhões

A fintech de crédito Open Co, fusão nascida, em 2021, entre as fintechs Geru e Rebel, é mais uma empresa a anunciar o recebimento de um cheque nesta semana.

Depois da Loft, Nuvemshop e CondoConta, a startup de crédito sem garantia recebeu um aporte de R$ 150 milhões em uma nova rodada de investimentos liderada por IFC e pelo banco Goldman Sachs, além de ter participação da Raiz Investimentos, Monashees, LTS, Chromo e Sampa.

A Open Co diz que, até o começo de 2021, já originou mais de R$ 1,5 bilhão em empréstimos. A previsão da empresa é ultrapassar o R$ 1 bilhão até o final do ano.

Em entrevista à Forbes, os executivos da startup informaram que o novo aporte será investido em novas tecnologias e na expansão da empresa.

“Os recursos serão utilizados como combustível para darmos continuidade ao nosso trabalho e vai nos dar a oportunidade de investir ainda mais em tecnologia e novos produtos”, diz Rafael Pereira, cofundador da Open Co”

Vale lembrar que fintechs de crédito, geralmente, necessitam de contínuos aportes para se sustentar enquanto o modelo se consolida. Só assim consegue dar vazão aos empréstimos solicitados.

Também é essencial para essas empresas ter um bom sistema de análise de crédito. Ao contrário de instituições financeiras tradicionais, há uma quantidade menor de funcionários e necessidade de maior assertividade nos empréstimos.

A Open Co

Fundada no início de março, a Open Co surgiu com o propósito de criar a maior startup de crédito do Brasil.

As marcas continuam existindo de forma independente dentro da nova companhia e, juntas, consolidam a liderança no mercado de fintechs de crédito, com uma carteira aproximadamente três vezes maior que a do concorrente mais próximo.

Curiosamente, a Geru e a Rebel atuam no mesmo segmento, mas deram seus primeiros passos de maneira diferente.

Enquanto a Geru focava em clientes com mais maturidade financeira, usando dados alternativos de crédito e mirando a excelência operacional, a Rebel construiu uma tecnologia que antecipa o Open Banking e usa a análise da conta bancária para conceder crédito a quem não era aprovado em outras instituições.

A ideia, com a Open Co, é de que a combinação dessas experiências permita que as duas empresas tenham uma visão completa do risco de crédito de cada cliente individualmente.