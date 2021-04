O Google anunciou, na terça-feira, 6, o lançamento da caixa de som inteligente Nest Audio, a mais potente da linha da empresa. A reportagem do DCI testou o novo aparelho, que chega ao varejo brasileiro custando R$ 849, e avaliou parâmetros como tamanho, eficácia do assistente pessoal, potência do som, preço e, é claro, funcionalidade do Nest.

Tamanho e usabilidade

Logo de cara, o Nest Audio é um aparelho mais robusto do que a maioria de seus concorrentes, se assemelhando ao Echo Studio, da Amazon, e se afastando da proposta do Nest Mini. Afinal, a outra caixinha inteligente do Google é pequena e circular, com menos de 10 cm de diâmetro e 200 gramas de peso, enquanto o Nest Audio é retangular, um pouco mais alto que o padrão, com 17,5 cm de altura e 12,4 cm de largura. Pesa cerca de 1 quilo.

Para efeito de comparação, o Echo Studio conta com 20 cm de altura e 17,5 cm de largura, sendo um pouco maior do que o rival do Google. E é mais pesado: tem 3,5 quilos, sendo mais difícil de carregar por aí. Dessa forma, o Google Nest Audio é mais robusto, marcando sua presença em um ambiente e até servindo como objeto de decoração, mas ainda assim sendo fácil de transportar.

Além disso, o novo aparelho do Google tem uma usabilidade bem parecida à de outros aparelhos da empresa. Enquanto está tocando uma música, basta tocar nos cantos superiores para aumentar ou diminuir o volume. Dando um toque no centro do aparelho, é possível pausar a reprodução. Ou seja: tudo isso sem botões, apenas com toques diretos na superfície que se assemelha ao pano. É mais elegante, ao contrário de botões, não atrapalhando o visual.

A instalação também é bem simples. Só ligar na tomada, instalar o Google Home no smartphone e seguir o passo a passo (em menos de cinco minutos, o dispositivo já estava funcionando).

Por fim, há a questão da preocupação do Google com a privacidade do usuário. Ao contrário do Google Nest Mini, o novo dispositivo possui um botão na parte traseira para desligar o microfone, algo similar ao que a Amazon adotou em seus aparelhos da Echo. É algo que dá um conforto para aqueles que prezam por segurança da informação, ainda que não seja prático ficar ligando e desligando o botão do microfone. Atrapalha o uso do Nest.

Som do Nest

É sensível a diferença do Google Nest Audio para outros aparelhos similares. Ainda que o Echo Studio continue tendo um som mais potente, graças aos seus alto-falantes direcionais, a caixa inteligente do Google não fica muito atrás. Com um tweeter de 19 mm para cobertura de alta frequência e um mid-woofer de 75 mm que destaca os graves, o Nest Audio faz com que o som complete ambientes até mais espaçosos, sem muitos problemas.

Em comparação com o Nest, o Google Nest Audio possui um ponto em positivo, porém: a facilidade de conversar com o dispositivo. Mesmo quando a música está no último volume, o aparelho reconhece o tradicional “Ok, Google”, diminui a intensidade do som e aguarda o comando, enquanto a música continua a ser reproduzida, em som bem baixo. É um problema frequente no uso do Echo, seja qual modelo for, produzido pela Amazon.

Também é visível como o aparelho consegue acompanhar nuances de músicas. Das óperas aos sambas, do rock ao pop, do sertanejo ao jazz, tudo flui bem e sem muitos engasgos. Falta, apenas, um som estéreo, que, de acordo com recomendações da fabricante, pode ser alcançado com dois Nest Mini servindo como a caixa esquerda e direita.

Aparelhos mais profissionais de som, de marcas como Bose e JBL, obviamente, continuam passos à frente com caixas de som mais refinadas. No entanto, no segmento das caixas inteligentes, o Google acirra ainda mais a competição.

Assistente pessoal

Assim, já que o Google Nest Audio ainda não é páreo para marcas como Bose e JBL, é preciso então refletir sobre um outro diferencial: o Google Assistant, assistente pessoal integrado à caixinha de som. E não há do que reclamar. Por meio do aparelho, é possível solicitar tipos específicos de música. Nos testes realizados, o Google Assistant reconheceu bem todos os meus pedidos, que foram de David Bowie a Benito di Paula, de Arnaldo Antunes a ABBA.

A boa integração com diferentes serviços, como Netflix, Disney+ e Spotify, também facilitam a vida. Realizei vários testes do aparelho para reproduzir filmes e séries desses serviços de streaming no Chromecast. Não houve um único erro, reconhecendo até mesmo o nome de produções mais sombrias nos catálogos dessas plataformas.

O único ponto que deixou um pouco a desejar foi a realização de ligações pelo Google Nest Audio, que faz a conexão via Google Duo, um serviço, geralmente pouco lembrado, de chamadas de vídeo e áudio. Foram mais de dez tentativas até a caixinha de som enfim realizar a ligação. No entanto, depois de feita, sem reclamações: a pessoa do outro lado da linha me ouvia mesmo a três metros de distância como se estivesse no bocal de um telefone.

Preço do Nest

Juntando tudo isso, é inegável: a Google está colocando o Nest Audio no mercado para uma briga de verdade. O Echo Studio, que tanto comparamos aqui, tem um preço médio de R$ 1,6 mil. Ou seja: o dobro do Google Nest Audio, que sai por R$ 849 e possui uma performance bem parecida. Comparando com a linha da rival Amazon, o aparelho do Google fica mais próximo do valor do Echo de quarta geração, bastante inferior em termos de qualidade de som.

No entanto, novamente, o Google Nest Audio perde pontos se compararmos com caixinhas de som profissionais — ou seja, para aqueles que mais se importam com o som do que com a usabilidade do aparelho. Uma JBL à prova de água, e com som mais potente, está cerca de R$ 1 mil. Uma outra portátil, e apenas um pouco inferior, sai por R$ 500.

Vale a pena?

Com tudo isso em mente, e após exaustivos testes com o Google Nest Audio, dá para afirmar que a nova caixa inteligente é uma das mais interessantes do mercado. Para os que buscam um som acima da média, mas ainda em uma faixa de preço de até R$ 1 mil, com certeza é a melhor opção — ainda dá para comprar um Google Nest Mini, geralmente vendido por R$ 230, para criar composições de ambiente e reproduzir músicas pela casa toda.

Infelizmente, no Brasil, ainda há poucos sistemas inteligentes para brincarmos com a integração que o Google Assistant permite — lâmpadas inteligentes ainda são bem restritas, por exemplo, assim como eletrodomésticos. No entanto, pode ser um bom primeiro passo adquirir a caixa inteligente como uma central de comandos da casa smart.

O produto realmente só não vale a pena para aqueles que prezam e buscam um som de nível profissional. Ainda que haja muito esforço embutido nessa caixa inteligente, ela ainda não chega perto de outras marcas profissionais e fica até um pouco atrás da Echo Studio. Caso o interesse não seja por assistentes conectados, esta pode não ser a melhor opção — neste caso, melhor partir para as já citadas marcas profissionais de som. De resto, porém, o Google Nest Audio chegou para abalar o mercado de caixas inteligentes de som. Vai ser interessante ver essa briga no setor.