Tudo sobre a CCXP 2020: atrações e programação completa

Para a cultura geek no Brasil, não há evento maior que a Comic Con Experience (CCXP 2020). O evento ocorre presencialmente todos os anos desde 2014, mas em 2020 precisou adaptar-se ao modelo digital para conseguir ocorrer durante a pandemia do coronavírus. Por isso, explicamos abaixo o que é o evento e trazemos as principais informações sobre a edição de 2020 (convidados, ingressos e datas).



15 melhores filmes da Disney Plus para assistir agora

O que é a CCXP 2020?

Considerado o maior evento de cultura pop/geek no Brasil, a Comic Con Experience (CCXP) foi criada em 2014 por membros das empresas Piziitoys, Chiaroscuro Studios e Omelete. O principal objetivo desta criação era replicar um evento de grande porte como a San Diego Comic-Con, em que diversos diretores, atores e quadrinistas participam de painéis sobre seus trabalhos e lançamentos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Embora seja considerado um evento “nerd”, a CCXP também possui diversos eventos interessantes para qualquer amante da cultura pop; seja o lançamento de trailers ou o anúncio de informações em primeira mão de empresas como Disney, Warner, Netflix, Amazon Prime Video.

Sem dúvidas, o aumento no número de seus visitantes a cada ano comprova o sucesso do evento. Enquanto na primeira edição participaram 97 mil pessoas, em 2019 foram cerca de 280 mil presentes. Neste ano o número de participantes pode ser menor, mas a qualidade dos painéis e convidados manteve-se a mesma.

Quais as datas da CCXP 2020?

O evento começa hoje (04/12) às 14h40 e irá até às 21h do dia 06 de dezembro. Todos os painéis do evento estarão disponibilizados em 7 palcos online. Para verificar que dia cada convidado participará, basta acessar o site oficial do evento e acessar a aba Programação.

Quem são os convidados da edição 2020?

Mesmo em um ano complicado, os organizadores da CCXP conseguiram convidar diversos nomes importantes para a cultura. São mais de 70 nomes confirmados para o Lineup. Todos trabalharam perto de grandes produções (seja no cinema, no streaming ou nos quadrinhos). Separamos abaixo apenas alguns destaques do evento, mas o line-up completo pode ser conferido no site da Comic Con Experience.

Joe e Anthony Russo – diretores da Marvel

Os Irmão Russo são a base da força que são os principais filmes do universo da Marvel. Ambos estiveram por trás da direção dos filmes Capitão América: O Soldado Invernal, “Capitão América: Guerra Civi”l, “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”. Certamente, vale conferir o painel deles.

Milla Jovovich – atriz de Resident Evil

A atriz Milla Jovovich já fez dezenas de filmes, mas ganhou grande destaque dentro do universo geek ao participar da franquia “Resident Evil” no cinema. Nos filmes, ela interpreta a personagem Alice.

Vince Vaughn – ator de Freaky

Outro ator renomado no hall de convidados da CCXP é Vince Vaughn. Conhecido por sua participação em filmes de comédia, Vaughn participa da CCXP pela Universal Studios. Sua presença foi confirmada para a divulgação do filme “Freaky”, obra que mistura gêneros como comédia, suspense e o terror slasher.

Art Spiegelman – criador de Maus

Ganhador do Prêmio Pulitzer em 1992, Art Spiegelman é o quadrinista por trás da incrível Maus, HQ que retrata a luta de sua família para sobreviver ao Holocausto nazista. Sem dúvidas, Spiegelman é uma das presenças mais importantes da CCXP 2020.

Dave Gibbons – ilustrador de Watchmen

Outro quadrinista revolucionário na CCXP é Dave Gibbons, artista responsável pela criação visual de Watchmen. Ele e Alan Moore são figuras revolucionárias no meio das HQ’s, pois Watchmen inovou todas as concepções sobre histórias de super-heróis.

Neil Gaiman – autor de Sandman e Deuses Americanos

Neil Gaiman é criador do universo do personagem Sandman, mas já emplacou diversos sucessos em livros e plataformas de streaming. As principais séries criadas a partir da mente de Gaiman são Good Omens e Deuses Americanos.

Qual é o valor dos ingressos da CCXP 2020?

Embora possua convidados enormes, a CCXP 2020 será uma das edições mais acessíveis do evento. Isso ocorre, pois seu ingresso mais barato é 100% gratuito. Contudo, para quem quiser ter mais regalias, o evento disponibiliza os pacotes Digital Experience (R$ 35), Home Experience (R$ 35 + frete) e Epic Experience (R$ 450 + frete).

O pacote mais caro dá ao participante acesso à pré-venda da CCXP 2021 com 10% de desconto e um kit com pôster oficial, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta.