Conheça o Wombo, aplicativo que faz a foto mexer e cantar

Wombo é um aplicativo que possibilita o usuário fazer as imagens ficarem mais divertidas com música e movimento. Disponível para celulares Android e iOS, o aplicativo que faz a foto mexer e cantar pode ser instalado gratuitamente. Confira, a seguir, como usar o app e compartilhar nas redes sociais.

o aplicativo Wombo.Ai se espalhou pelas redes sociais, criando cópias falsas de figuras como Kim Jong-Un ou a Mona Lisa dublando uma seleção de canções de memes. Usando inteligência artificial para transformar qualquer imagem em um vídeo musical, o aplicativo disparou nas paradas do iOS e da Play Store com mais de 2,2 milhões de downloads e 15 milhões de vídeos Wombo criados em apenas duas semanas – ele foi lançado no final de fevereiro de 2021.

O aplicativo que faz a foto mexer monta o vídeo do usuário com base em uma foto selecionada. Ou seja, não há necessidade de nenhuma configuração extra nos vídeos. Todo o trabalho de edição é feito automaticamente.

Como funciona o Wombo?

Atrás de cada música está um vídeo de condução que os desenvolvedores fazem em seu estúdio usando captura de movimento. Um artista executa uma série de movimentos faciais, oculares e labiais junto com a música. Esse movimento é aplicado a um modelo que é mapeado com as imagens enviadas pelos usuários.

Wombo usa inteligência artificial para criar um deepfake, ou um vídeo reconfigurado próximo à realidade. A tecnologia Deepfake melhorou drasticamente ao longo dos anos e tornou-se acessível para pessoas comuns, embora em uma capacidade limitada.

Como fazer a foto mexer e cantar com o Wombo?

Baixe o aplicativo Wombo no celular. Ele está disponível gratuitamente na Google Store e na Apple Store; Ao abrir o app, clique em “Let’s go!” e conceda as permissões que o aplicativo exige; Feito isso, o aplicativo abrirá uma tela com a câmera. Posicione o rosto nas marcas indicadas e faça a captura da imagem. O Wombo sugere que você olhe para a câmera do celular ao tirar a foto; Também é possível selecionar uma foto da galeria do celular; Prossiga clicando no símbolo verde no meio da tela; Agora escolha uma música. O Wombo tem um setlist composto de clássicos como “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley, “What is Love” de Haddaway e “Chug Jug” de Leviathan. Feito isso, basta selecionar o símbolo verde mais uma vez; O vídeo pode ser salvo na opção “Save” ou compartilhado na opção “Send Womobo to friend”.

Pronto! Agora é só usar o aplicativo para fazer as suas imagens divertidas e compartilhar nas redes sociais.

Assista como funciona o WOMBO

Como fazer a foto falar?

Além do Wombo, outro aplicativo, o SpeakPic, permite o usuário a manipular as fotos para que mexam a boca. O diferencial é que este aplicativo permite que as fotos “falem o que você quiser”. Por meio da tecnologia artificial é possível digitar o texto e o idioma de reprodução.

Com isso, será criado um arquivo de vídeo com a foto dizendo a frase escrita. É possível compartilhar as fotos animadas nas redes sociais.

O aplicativo que faz a foto mexer é seguro?

De acordo com a política de privacidade do aplicativo , seus “dados de características faciais” são armazenados no aplicativo apenas para criar o vídeo e, em seguida, “excluídos imediatamente depois”. Os dados são retransmitidos para a Amazon Web Services para “recursos de animação de fotos” e “inteligência de produto” para a “plataforma de análise comportamental” Amplitude.

