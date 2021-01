Zoom deve lançar serviço de e-mail para concorrer com Gmail

O Zoom é, atualmente, referência no serviço de vídeo chamada para reuniões de trabalho e encontros virtuais entre amigos. Dessa vez, a empresa está considerando replicar seu sucesso num mercado ainda mais competitivo: o e-mail corporativo.

Zoom quer lançar novos produtos

A empresa procura expandir além das conversas em vídeo, mais especificamente nos serviços de e-mail e calendário, de acordo com o relatório da “The Information”.

O Zoom já estaria trabalhando no produto de e-mail, que, segundo o relatório, será um serviço via web. Dessa forma, poderiam começar a testar ainda em 2021.

O aplicativo de calendário parece mais distante, e não está claro se o desenvolvimento já começou. De qualquer forma, ambas as ideias são caminhos inteligentes para o Zoom explorar. Isso porque se as empresas começarem a trazer funcionários de volta ao escritório, a dependência da vídeo chamada tende a diminuir.

Mercado de e-mail corporativo

Primeiramente, os principais concorrentes do Zoom são oferecidos dentro de pacotes de serviços mais amplos. Nesse sentido, estão agrupadas como parte de aplicativos corporativos mais amplos, onde se destacam Microsoft e Google.

Ambas as plataformas oferecem produtos de calendário, e-mail e videoconferência, então faz sentido o Zoom olhar para e-mail e calendário. Dessa forma, completaria sua oferta, tornando o produto mais atrativo.

Além disso, o relatório traz uma série de sinais reveladores. A Zoom está interessada na construção de um conjunto de aplicativos corporativos completos. De fato, isso inclui integração com outros aplicativos, como Asana e Dropbox.

A concorrência do Zoom

O mercado de comunicação corporativa baseado em nuvem está ficando lotado. A Microsoft tem impulsionado agressivamente o Teams. Este serviço inclui um pacote de comunicações unificadas de mensagens, vídeo, além de outras ferramentas fornecidas no Office 365.

De maneira similar, o Google tem uma grande base de usuários do Gmail, Google Docs e Google Hangouts. Em seguida, a empresa RingCentral revelou recentemente uma nova ferramenta combinada de vídeo e colaboração chamada Glip, que oferece o serviço gratuitamente para até 100 usuários. Ou seja, mais que os 40 de limite do Zoom.

Outra gigante de tecnologia, a Cisco Systems, reformulou seu sistema WebEx, adicionando novos recursos de colaboração. Junto a isso, a Salesforce.com concordou recentemente em pagar US $27,7 bilhões em dinheiro e ações pela ferramenta Slack.

Serviços de comunicação pós-pandemia

No entanto, é razoável que exista a possibilidade da empresa decidir esperar para investir nos novos produtos. Em suma, é preciso analisar se o trabalho remoto continuará sendo um fator proeminente da vida no futuro.

O desafio, é claro, é o tamanho de seus rivais. Gmail e Outlook são pesos pesados em e-mail, com bases de usuários gigantes. Não obstante, contam com forte integração com uma série de outros serviços.

Em resumo, o Zoom tem menos experiência com e-mail do que seus competidores. Ou seja, não é garantido que conquiste novos mercados, mesmo que seu aplicativo atual faça parte do diferencial cultural de 2020.