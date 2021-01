Todo viajante tem em seu check-list itens importantes e indispensáveis, como seguro viagem, passaporte, entre outros documentos. Mas é fundamental que você tenha baixado em seu celular alguns aplicativos de viagem que possam te ajudar tanto antes de viajar, quanto durante a sua tour.

Então listamos aqui as principais ferramentas que serão úteis no momento de buscar a sua passagem aérea ou sua hospedagem. Aliás, separamos também alguns aplicativos de locomoção e orientação sobre o local onde você vai. Além disso, você ainda saberá onde buscar indicações e informações escritas por outros turistas.

10 aplicativos de viagem que todo apaixonado por viagem precisa ter

Os aplicativos de viagem foram criados para facilitar a busca por roteiros interessantes e encontrar passagens e hospedagens baratas e seguras. Além disso, eles serão úteis durante a sua viagem e podem te ajudar nos momentos de perrengue. Eles são fáceis de usar e podem ser instalados mesmo antes de você viajar. Conheça os mais importantes a seguir.

TripAdvisor – um dos melhores aplicativos de viagem com dicas dos viajantes

O TripAdvisor é uma daqueles aplicativos de viagem mais importantes para ter no seu celular. Através dele, você terá dicas valiosas sobre o destino que irá viajar, poderá ver a opinião sobre a experiência de outras pessoas e tirar as suas próprias conclusões.

Ele é bastante utilizado para ter informações sobre restaurantes, hospedagens e pontos turísticos. Mas vale lembrar que você deve utilizá-lo antes mesmo de decidir pelo seu destino, ok?

Waze

Já o Waze é um aplicativo de orientação. Ele é perfeito para ser utilizado durante o trânsito, para escolher o melhor caminho, ou rotas menos congestionadas. Além disso, o app é baseado numa comunidade com outros usuários que também estão utilizando a ferramenta naquele momento.

Airbnb

Se você está em busca de um local para ficar, mas não quer se hospedar num hotel, poderá optar por um Airbnb. Você pode optar pelas opções mais econômicas, como quartos de família ou também alugar um apartamento inteiro.

Accuweather

Você vai viajar para a praia e quer saber como estará o clima local? Certamente o Accuweather será útil. Através dele é possível saber se fará sol ou chuva nos próximos dias, como estará a umidade local, entre outros detalhes relacionados ao tempo. Sem dúvidas, esse é um dos melhores aplicativos de viagem para se ter no celular.

Booking

Escolher uma boa hospedagem é uma tarefa muito importante. Por isso, o viajante deve pesquisar bastante, comparar os preços e conhecer todas as vantagens dos locais escolhidos. Então o Booking vem com esse objetivo, de nos auxiliar no momento da busca de um hotel, pousada ou hostel. Certamente esse será um dos aplicativos de viagem que não sairão do seu smartphone.

Voopter

Se você ama viajar e pagar pouco, sem dúvidas vai gostar dessa ferramenta. O Voopter permite que o usuário encontre passagens econômicas, na promoção ou a preços mais em conta. E você ainda pode escolher a duração da sua viagem, bem como o destino que deseja ir e criar um alerta em seu celular.

CouchSurfing

O CouchSurfing é mais uma modalidade de hospedagem econômica. Através do aplicativo, você poderá se hospedar em locais e retribuir a sua estadia com algum serviço seu. Por isso, você deve entrar em contato previamente com o local e já combinar com o seu anfitrião.

Google Translate

Vamos supor que você vai viajar para um país estranjeiro, mas não conhece uma palavra do idioma local. O Google Translate é perfeito para descomplicar viagens internacionais e tornar a sua comunicação menos complicada.

Skyscanner

Esse é um dos aplicativos de viagem mais essenciais que você conhecerá. Ele nos ajuda a descobrir passagens aéreas, reservar hotéis e buscar ofertas para aluguel de veículos. Sem dúvidas, ele fará toda a diferença na sua tour.

Uber – Um dos aplicativos de viagem que ajudam na locomoção

Enfim, o Uber é o aplicativo de transporte mais utilizado em várias partes do mundo. Através dele, o turista pode se locomover tranquilamente nas cidades, pagando um preço justo. Mas antes de viajar, verifique se a cidade que você está indo já oferece esse serviço.

E já que estamos falando de viagens, conheça nossa matéria sobre os influenciadores de viagem mais conhecidos do Brasil. Descubra algum destino incrível para ir e baixe esses aplicativos de viagem no seu celular para te acompanharem na sua tour.