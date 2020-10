Hotéis mais caros e luxuosos do mundo: conheça a lista da Forbes

O sonho de consumo de qualquer viajante é desfrutar de um hotel luxuoso e confortável. Não raro às vezes que nos pegamos em sites de viagens olhando e sonhando com o dia que poderemos desfrutar de uma suíte presidencial. Mas para sanar nossa curiosidade, a Forbes Guide Travel lançou uma lista com os hotéis mais caros e luxuosos do mundo! Confira!

Hotel Mandarin Oriental Pudong, Suíte Presidencial – Xangai

Dos hotéis mais caros da lista da Forbes está o Hotel Mandarin Oriental Pudong, localizado em um dos endereços mais requintados de Xanguai. Com isso, a suíte presidencial possui 788m², ocupando a maior parte do 25ª andar do hotel. Sendo assim, o hotel disponibiliza na suíte benefícios exclusivos, como por exemplo:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Adega privada;

Espreguiçadeiras;

2 jardins na cobertura;

Vista panorâmica para a cidade;

Sala de reuniões;

Club Lounge

Hotel Atlantis by Giardino, The Royal Residence – Zurique

Na lista dos hotéis mais caros do mundo temos o Hotel Atlantis by Giardino, o qual abriga a maior suíte de luxo da Europa. Desse modo, a suíte possui 1975 m², sala de jantar com 18 lugares, oito banheiros e um lounge para utilizar narguilé. Assim, o hotel tem outras comodidades de luxo em seus quartos como:

Situado a 2.7 km de Museu do Futebol Mundial da FIFA;

Dispõe de câmbio de moeda, depósito de bagagem e área específica para fumar;

Terraço com 360º com vista para a cidade;

Mini-bar;

Chefe particular;

Mordomo 24h;

Spa;

Rolls Royce com motorista;

Hotel The Ritz-Carlton, Grand Cayman, Suíte Seven South – Ilhas Cayman

O hotel The Ritz-Carlton também faz parte da lista dos hotéis mais caros do mundo. Além de estar localizado em uma ilha paradisíaca, a o hotel possibilita uma experiência exclusiva na maior suíte de luxo do Caribe. Assim, a Seven South possui 1858 m², 11 quartos, ocupando todo último andar do hotel. Além disso, a suíte tem outros benefícios, como:

Spa

Quadra de Tênis;

Vista panorâmica para o oceano;

Pintura exclusiva feita para você pelo artista local Dready;

Cinema;

Terraço com vista para a Seven Mile Beach;

Piscina

Four Seasons Resort The Biltmore, Suíte Ty Warner Villa – Santa Barbara

Entre os hotéis mais caros do mundo está o Resort Biltmore em Santa Bárbara. Assim, a acomodação mais luxuosa é a suíte Ty Warnner Villa, localizado entre o Oceano Pacífico e montanhas de Santa Ynez, ele é um refugio a beira-mar. Desse modo, a acomodação possui 372 m², dois terraços de entretenimento ao ar livre, incluindo um lounge ao lado da lareira. Além disso, outras comodidades oferecidas são: Piscina de imersão ao mar;

22 acres de exuberantes jardins da selva;

Vista de 180 graus da Butterfly Beach e das Ilhas do Canal;

Spa;

Acesso ao Coral Casino Beach e Cabana Club;

Gramado para croquet;

Um banheira exclusiva feita da única peça de calcário francês

Hotel President Wilson, The Royal Penthouse Suite – Genebra

Possuindo uma das maiores suítes da Europa, o Hotel President Wilson está entre os hotéis mais caros e luxuosos do mundo, segundo a Forbes. Assim, a suíte presidencial possui 1.672m², 12 quartos e preenche todo o oitavo andar do hotel. Desse modo, os luxos que a acomodação oferece estão:

Vista para o Lago Genebra e o Mont Blanc;

Um telescópio;

Um piano de calda da Steinway;

Spa;

Sala de reuniões;

Academia Privada;

Mordomo 24h e chef de cozinha particular;

Mesa de bilhar Brunschwig.

Piscina e jacuzzi;

Janelas e portas blindadas

Hotel Burj Al Arab Jumeirah, Royal Suite – Dubai

Aqui temos mais um dos hotéis mais caros do mundo! Quem quer uma experiência de realeza em sua passagem por Dubai, se hospeda no Hotel Burj Al Arab Jumeirah. A suíte real, por exemplo, é toda em estilo palaciano com vista para o mar. Desse modo, a acomodação tem 780m² , dois quartos, uma sala de jantar finíssima e uma escada toda de mármore dourado. Além disso, a suíte inclui alguns benefícios, tais como:

Vista panorâmica de Dubai

Cinema Particular;

Spa;

Praia Privada;

Dois camarins;

Biblioteca;

Mordomo 24 horas;

Roupas de cama e produtos de banho em algodão egípcio;

Ambiente controlado remotamente como cortinas, luzes, música e TV

Por toda seu luxo, a suíte já hospedou celebridades como Justin Bieber e Tiger Woods. Sendo assim, ao promover uma experiência real, o hotel se inclui na lista dos hotéis mais caros do mundo!

Hotel Prince de Galles, Suite Lalique – Paris

Por fim, a suíte Lalique do hotel Prince de Galles compõe a lista dos hotéis mais caros do mundo. Para fazer jus ao título, o hotel fez uma colaboração com Maison Lalique, o icônico fabricante francês de vidro de cristal. Desse modo, a parceria conseguiu proporcionar uma experiência ímpar aos hospedes do hotel. Todavia, a grande renovação do espaço é a suíte presidencial, a qual foi projetada por Patrick Hellmann, designer de renome mundial.

Com isso, a suíte Lalique incorpora o minimalismo do estilo Art Déco em dois andares de pura sofisticação. Além disso, o hotel funciona como um retiro bem no meio da capital francesa. Assim, a suíte ainda tem o tamanho de 250m² com 2 quartos comunicantes ou um quarto de 180m² e possui: