Mangaratiba: conheça a cidade no interior do Rio de Janeiro

Depois da polêmica festa na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, a cidade ficou mais procurada ainda, não apenas para saber sobre o evento ou a casa do jogador, mas como destino turístico. O local fica a cerca de 105km da capital no Rio de Janeiro e é famoso pelas lindas praias, trilhas e cachoeiras. Além disso, tem fácil acesso para carros e ônibus.

Como chegar?

A cidade tem um fácil acesso, é possível chegar de carro, vindo do Rio de Janeiro, você deve pegar a BR-101 (Rio-Santos) e se for de São Paulo o acesso é pela Via Presidente Dutra (sentido Rio de Janeiro) – 430 km. Empresas de ônibus também fazem trajetos para chegar ao local.

Caso você vá de avião, é possível pousar na capital carioca e ir de carro ou ônibus para o local, que fica a 116km dos aeroportos.

Praias em Mangaratiba

Praia de Mangaratiba: a praia que leva o mesmo nome do município fica na região central. De lá, saem os barcos para Ilha Grande.

Praia Brava: ao contrário do nome, o local é cercado de morros, árvores e muito verde, a praia é uma boa opção para quem busca mar com águas calmas.

Praia da Junqueira: pequena praia com águas claras e tranquilas.

O que fazer na cidade?

O turistas também podem fazer apostar nos passeios de barcos, que ocorrem todos os dias. Escunas partem do cais de Mangaratiba para as ilhas vizinhas conhecidas como Ilhas Tropicais. É possível fazer o passeio até Ilha Grande também.

Trilhas e cachoeiras com piscinas naturais são uma grande atração nos entornos da cidade. A mais famosa é e Conceição de Jacareí.

Parque Arqueológico das Ruínas do Saco de Mangaratiba

O local conta com construções do século 19 muitas delas antigos armazéns de café, além das ruínas de um teatro, tombadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Solar do Barão de Sahy

Esse passeio é uma jornada história por um casarão do século XIX. O local abriga também o Museu Municipal de Mangaratiba (MMM) e o Museu das Conchas. lém disso, é possível conhecer igrejas como a de Nossa Senhora da Guia e visitar vários restaurantes de frutos do mar com belas vistas.