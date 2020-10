Quem é Donald Trump, o magnata dos Estados Unidos

Certamente você sabe quem é Donald Trump. Mesmo antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele já era uma figura polêmica no país. Dono de uma fortuna exorbitante e comum caráter questionável, ele é um ícone no meio empresarial. Em 2020, disputa a presidência norte-americana novamente, dessa vez com Joe Biden.

Quem é Donald Trump?

Donald John Trump nasceu no bairro Queens de Nova York, Estados Unidos, no dia 14 de junho de 1946. É filho de do construtor alemão Fred Trump (que fez fortuna no ramo da construção civil) e da dona de casa escocesa Mary MacLeod. Ele tem quatro irmãos.

Trump, que atualmente tem 72 anos, se casou três vezes e é pai de cinco filhos. Seu primeiro casamento foi em 1977, com a modelo checa Ivana Zelníčková. Assim, dessa relação, nasceram Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump.

Entretanto o casal se divorciou em 1992. Logo depois, em 1993, Trump se casou com a também modelo Marla Maples e teve sua quarta filha, Tiffany Trump. A relação acabou, então, em 1999.

Depois, em 2005, casou-se novamente com mais uma modelo, desta vez, a eslovena Melania Knauss. Assim, nasceu o filho do casal, chamado Barrom Trump.

Donald Trump estudou em uma escola militar quando tinha 13 anos e cursou Economia na Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia, se formando em 1968.

Primeiros passos no mercado imobiliário de luxo

Boa parte de quem é Donald Trump em a ver com seu sucesso como magnata do ramo imobiliária. Afinal, ele seguiu os passos do pai, que tinha uma empresa chamada Elisabeth Trump & Son e se dedicava a construir imóveis de classe média. Seu primeiro emprego, inclusive, foi lá.

No entanto, quando assumiu o comando no lugar de seu pai, em 1971, ele mudou o rumo dos negócios, renomeando a empresa para Trump Organization.

Também investiu em empreendimentos de luxo. Isto é: cassinos, prédios comerciais e campos de golf. Um de seus imóveis mais famosos é a Trump Tower, inaugurada em 1982, em Manhattan. Inclusive, ele também é o proprietário do concurso de beleza Miss Estados Unidos.

Na política, adentrou em 2015. Foi nesse período que se anunciou como candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Em de novembro de 2016, em uma acirrada disputa com Hillary Clinton, foi eleito o 45° presidente americano.

Perfil do presidenciável Donald Trump

Fora da política, ele transmite ser um empresário bem sucedido. Mas quem é Donald Trump como político?

Ele faz parte do partido Republicano e é o atual 45º presidente dos Estados Unidos, com mandato até o final deste ano. Foi eleito no final de 2016, após vencer Hillary Clinton, assumindo o cargo logo após Barack Obama.

Ele protagoniza um governo polêmico, com duras leis de imigração e uma guerra comercial com a China. Seus discursos, inclusive, já defenderam entrada em conflitos, com falas ríspidas e ameaças nucleares.

A estratégia de Trump diante da pandemia do coronavírus também levantou discussões, já que o país é um dos que mais registrou casos e mortes no mundo. Agora, na eleição para a presidência, enfrenta a candidatura sobre um país fortemente afetado pela pandemia de coronavírus, tanto na saúde quanto na economia.

Propostas de Governo

As principais propostas de Donald Trump para a campanha de 2020 são:

Recuperar a economia e os empregos.

Também pretende de proteger os interesses comerciais dos EUA, buscando a independência comercial da China. Uma das estratégias seria oferecer benefícios fiscais para que empresas americanas retirem suas fábricas do país asiático.

Continuar com sua postura linha-dura na imigração.

Reduzir as tropas americanas no exterior, especificamente em lugares como Alemanha e Afeganistão.

De onde vem a fortuna de Trump?

Enfim, é difícil falar de quem é Donald Trump sem mencionar situações de falas ou atitudes polêmicas

.

Para além dos discursos e posicionamento público, certamente, boa parte das polêmicas de Donald Trump envolve dinheiro. Nesse ano, mesmo, ele foi acusado de não ter pago seus impostos por mais de 10 anos. Por consequência, isso teria gerado uma economia de milhões de dólares para as suas empresas.

Além disso, a origem de sua fortuna é questionada pela mídia. Antes de tudo, suas empresas se dedicam à construção de torres de luxo, além de manter cassinos e campos de golfe, por exemplo. Ainda, em outubro do ano passado, o empresário disse a eleitores que teve a ajuda do pai para montar seu império. Ele teria recebido um empréstimo de US$ 1 milhão.

Já na construção de seu primeiro grande projeto, o Hotel Commodore, ele se associou com o grupo hoteleiro Hyatt para comprá-lo em 1976 por um preço não revelado, rebatizando-o de Grand Hyatt. Usando sua capacidade de negociação, Trump persuadiu a administração da cidade a conceder ao hotel uma redução de impostos por 40 anos, gerando uma economia de US$ 160 milhões. Em 1996, ele vendeu sua metade do hotel Hyatt por US$ 142 milhões.

Quanto vale seu império

No entanto, no último ano Donald Trump viu sua fortuna encolher cerca de US$ 600 milhões nos últimos 12 meses, segundo levantamento da revista de negócios Forbes. Além disso, o montante conquistado por ele, que valia cerca de US$ 3,1 bilhões em 2019, teria caído para cerca de R$ 2,5 bilhões.

O motivo da queda, segundo a revista, é o impacto que a crise do coronavírus teve sobre o mercado imobiliário, especialmente na cidade de Nova York. Afinal, é nessa região onde se concentram parte dos investimentos de Trump, em torres construídas em Manhattan.