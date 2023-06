De Influencers a ex-BBBs: 10 mulheres cotadas para A Fazenda 2023

Veja quem são as mulheres cotadas para o elenco de A Fazenda 2023. Na imagem, Paula Freitas do BBB 23 e a apresentadora do reality show, Adriane Galisteu - Foto: Reprodução/Instagram/@paulafreitas/Record

A nova temporada do reality show rural da Record TV se aproxima e a produção do programa comandado por Adriane Galisteu já se prepara para reunir o elenco da atração. Enquanto A Fazenda 2023 não estreia, alguns nomes cotados para o confinamento fazem barulho. Veja quais mulheres podem aparecer no programa!

Key Alves - cotadas A Fazenda 2023

Key Alves foi um dos maiores destaques do Big Brother Brasil 2023 e por isso aparece no radar no reality show da emissora de Edir Macedo. Segundo a colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, a jogadora de vôlei é uma das apostas da produção do programa.

E a famosa não é conhecida apenas por sua carreira no vôlei, mas também polêmicas. Ela tem uma conta no OnlyFans, rede social adulta, e já revelou ter ficado com vários artistas, como José Loreto, Xamã, Leo Picon, João Gomes, Rodrigo Mussi, Gustavo Mioto, entre outros.

Veja - Quando estreia A Fazenda 2023?

Paula Freitas também esteve no BBB 23

Paula Freitas, também do elenco do BBB 23, tem seu nome bastante indicado nas redes sociais. Muitos fãs do reality show acreditam que a biomédica pode aparecer no programa do diretor Rodrigo Carelli depois de causar na casa do Big Brother Brasil meses atrás.

A jovem natural do Pará se destacou na temporada por ter vencido a casa de vidro ao lado de Gabriel. A dupla competiu antes do início da temporada e morou na caixa por alguns dias. Depois de uma votação do público, foi escolhido o homem e a mulher que iria para a casa oficial do programa. Paula foi eliminada poucas semanas depois, no quarto paredão da edição. Ela somou uma alta rejeição, 72,5% dos votos em um paredão quadruplo.

Juju Ferrari - cotadas A Fazenda 2023

Inimiga declarada de Deolane Bezerra, a influenciadora Juju Ferrari está entre as mulheres cotadas para aparecer em A Fazenda 2023. De acordo com Mariana Morais, do Em Off, a ideia da emissora de chamar a famosa com mais de 7 milhões de fãs no Instagram é incomodar Deolane por conta de sua participação na edição do ano passado. Cheia de polêmicas, a advogada saiu do programa depois de exigências de sua família, que organizou protestos do lado de fora da fazenda em que o reality show é gravado.

Bia Michelle

O nome de Bia Michelle foi apontado pela coluna do jornalista Fefito, no UOL. A jovem apareceu em polêmicas nos últimos meses, depois de flagrar o ex-noivo, MC Gui, em um motel com outra mulher. Gui já participou do reality show rural, na edição de 2021.

Além disso, Bia Michelle é conhecida por ter integrado o balé de dançarinas do programa de Faustão. Ela também é influenciadora digital e tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e mais de 8 milhões de curtidas em seus vídeos do Tiktok.

MC Pipokinha - cotadas A Fazenda 2023

De acordo com informações apuradas pela coluna de Valeria Abreu no portal Terra, o nome de MC Pipokinha sendo sondado pela produção de A Fazenda 2023. A cantora de 24 anos de idade tem shows ousados e sempre está envolvida em polêmicas. Recentemente, ela viralizou nas redes sociais depois de encontrar uma fã mirim que se emocionou ao conhecê-la. A situação causou desconforto em alguns na web, devido ao conteúdo explícito de teor bastante sexual encontrado nas canções e apresentações de shows da famosa.

Confira também - Cotados para A Fazenda 2023: Sidney Sampaio e Lucas Sousa; veja 9 possíveis participantes

Fernanda Campos em A Fazenda 2023?

O nome de Fernanda Campos tem sido bastante debatido na web nos últimos dias, devido a uma polêmica em que a mulher se envolveu com Neymar. A influencer foi responsável por expor uma traição do atacante do Paris Saint-Germain, que atualmente namora com Bruna Biancardi, que está grávida do jogador de futebol.

Como o reality show adora figuras polêmicas, o destaque de Fernanda Campos pode colocá-la na mira do reality show. Após expor a traição do jogador - que confirmou o assunto em seu Instagram oficial - a mulher continuou falando sobre o assunto publicamente e soltou críticas ao jogador.

Carol Nakamura

De acordo com Gabriel Perline, colunista do IG, existe a possibilidade da influencer, dançarina e atriz Carol Nakamura entre as participantes de A Fazenda 2023. A cotada ficou conhecida ao trabalhar como uma das bailarinas de Faustão, cargo de que se despediu em 2016. Além disso, Carol também é marcada por trabalhos em novelas na TV Globo, como Sol Nascente (2016 - 2017) e Bom Sucesso (2019). A famosa é também influenciadora digital e tem mais de 2 milhões de fãs no Instagram e mais de 600 mil seguidores no Tiktok.

Karol Menezes

Karol Menezes já deu às caras na Record TV antes e é cotada entre as mulheres que podem aparecer no elenco de A Fazenda 2023, segundo o jornalista Gabriel Perline do IG. A loira é ex-esposa de Mussunzinho, ator e apresentador que participou de A Fazenda 2021, além de ter competido ao lado do ex na temporada de 2022 do Power Couple Brasil.

Karol mostrou durante o reality show de casais que não tem papas na língua e não se escondeu de conflitos durante o programa, por isso poderia ser uma opção para a produção da atração.

Saiba mais - Onde vai ser a sede de A Fazenda 2023?

Thais Carla - cotadas A Fazenda 2023

Depois de aparecer em várias páginas de fofoca nas redes sociais, o nome de Thais Carla foi sugerido por fãs do reality show como uma possibilidade para o elenco feminino de A Fazenda 2023. No ano passado, em entrevista ao Pod Delas, a influenciadora digital contou que já foi convidada para outro reality show da Record, mas que recusou a oferta, e indicou que poderia participar de A Fazenda se fosse chamada.

Thais Carla tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, mais de 11 milhões de fãs no TikTok e quase um milhão de inscritos em seu canal no Youtube.

Emily Garcia

Em matéria de André Júnior, o site do jornalista Leo Dias sugeriu que Emily Garcia é um nome e tanto para a direção de A Fazenda 2023. A modelo e influenciadora digital viralizou nas redes sociais nas últimas semanas depois de um vídeo em que ela aparece invadindo a casa do ex-marido Babal Guimarães, com um martelo em mãos. A situação aconteceu após o cunhado de Carlinhos Maia colocar os pertences da famosa e de seu filho em sacos de lixo depois que Emily conseguiu uma liminar na Justiça para entrar na casa de Babal Guimarães para fazer a retirada de itens pessoais.

Leia também - Que horas passa Todo Mundo Odeia o Chris na Record?