Participantes BBB 24: 6 nomes cotados para o camarote

O BBB 24 está marcado para começar no dia 8 de janeiro e com a proximidade da data o público já começa a fazer todo tipo de teoria para descobrir quem serão os participantes da edição. A nova temporada terá novamente o camarote, grupo que reúne celebridades convidadas pela produção, e alguns nomes de cotados já se destacam nas listas divulgadas pela imprensa especializada.

Chico Moedas

O influencer Chico Veiga, 27, mais conhecido como Chico Moedas por conta de seus investimento em Bitcoin, foi um dos nomes que mais se destacaram no último ano e pode aparecer entre os participantes do BBB 24, segundo apuração de Thiago Sodré, colunista do Correio Braziliense, do começo de novembro.

Antes conhecido apenas como um dos amigos do streamer Casimiro, Chico ficou conhecido em todo o país depois que assumiu um romance com a cantora Luísa Sonza, em julho. Ele ganhou uma música própria no novo álbum da loira que virou hit no país, mas depois o casal viveu uma polêmica que deixou o nome do rapaz ainda mais em alta. Em setembro, a artista revelou ao vivo no programa Mais Você que foi traída pela namorado.

O assunto viralizou nas redes sociais e Chico até teve sua conta no Instagram derrubada por fãs irritados da loira. Ele não se pronunciou sobre o assunto publicamente, mas algum tempo após o término foi visto já beijando outra mulher em uma festa. Luísa também seguiu em frente e foi flagrada beijando uma de suas dançarinas.

Mariana Goldfarb

A modelo, apresentadora, influencer e nutricionista Mariana Goldfarb, 33, está entre os participantes cotados do BBB 24, segundo apuração de André Romano, do Observatório da TV, de outubro. A famosa chamou atenção em abril de 2023, quando anunciou separação do ator Cauã Reymond, em alta como um dos protagonistas da atual novela das 9 da TV Globo, ela estava com o galã desde 2016.

Além disso, o nome da modelo voltou a ser debatido na mídia em outubro deste ano, quando Mariana tentou ingressar na carreira de atriz, mas foi reprovada em testes para a próxima novela das sete, A Vovó Sumiu, segundo apuração de Daniel Castro e Daniel Farad do Notícias da TV. Segundo as informações, a própria influecer que procurou a emissora para tentar vaga no folhetim, mas após os as avaliações de elenco, ela não foi selecionado para o projeto.

Kéfera| Participantes BBB 24

Kéfera, 30, é um nome que sempre surge entre os cotados do BBB 24 e até agora a famosa ainda não apareceu no reality show de Boninho, mas muita gente na web ainda acredita que algum dia ela dará às caras no programa da TV Globo. Uma das youtubers mais famosas do país, a teoria de parte do público que ela pode aparecer no programa ganhou certa força no final de setembro, quando a famosa anunciou seu retorno na plataforma de vídeos depois de uma pausa de três anos, e segundo apuração de Daniel Nascimento do O Dia, ela está cotada para a temporada.

A estratégia do retorno pode ter sido usada pela artista para voltar a ficar em alta nas pautas de celebridades e também para se reaproximar do público antes de uma possível participação no BBB 24, em que apoio de fãs é essencial. Além disso, seu nome ficou em alta novamente em novembro, depois que ela criou polêmica ao indicar pepino com pó de gelatina em pó sem açúcar para a dieta, mas receber muitas críticas nas redes, em que foi acusada de incentivar distúrbios alimentares.

Daiane dos Santos

A ex-atleta e apresentadora Daiane dos Santos, 40, está entre os cotados do BBB 24, segundo apuração da coluna de André Romano no Observatório da TV. Se a famosa resolver topar o desafio, esse não seria seu primeiro reality show na emissora, já que ela participou em 2023 do Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Daiane chamou a atenção durante a competição de dança e ficou entre as favoritas do público, mas acabou sendo eliminada próximo da reta final da temporada.

Daiane dos Santos é um dos maiores nomes da ginástica brasileira, a gaúcha foi a primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira e era especialista no solo. Depois de deixar o esporte, ela se tornou comentarista, além de contar com projetos sociais e trabalhar com educação.

Matheus Abreu

O ator Matheus Abreu, 26, apareceu em uma lista de supostos participantes do BBB 24 que vazou no início de novembro nas redes sociais e foi replicada na mídia. Este seria um bom momento para o famoso dar às caras no reality show, já que esteve em um recente sucesso da faixa das 7 da emissora, a novela Vai na Fé, em que ele interpretava o missionário Eduardo, que vivia um triângulo amoroso com Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho). Assim, ele estaria repetindo uma estratégia parecida com a de Gabriel Santana na última edição, que depois de aparecer na badalada Pantanal, entrou no reality show.

Matheus Abreu já é conhecido na Globo há algum tempo, além da recente Vai na Fé, ele esteve em obras como Quanto Mais Vida, Melhor!, O Sétimo Guardião e Malhação, além da minissérie Dois Irmãos, em que interpretou a versão jovem dos protagonistas, vividos por Cauã Reymond no futuro.

Priscila Fantin | Participantes BBB 24

Priscila Fantin, 40, chamou a atenção do público nos últimos meses ao ser coroada campeã do Dança dos Famosos e está cotada para o BBB 24, segundo apuração do portal Leo Dias, do final de outubro. Priscila esteve longe da TV Globo nos últimos anos, mas retornou com tudo às telinhas com a competição de dança, além de revisitar o público com reprises como Chocolate com Pimenta.

Embora longe das novelas, a atriz tem atuado no teatro nos últimos anos e não se afastou da profissão. Porém, nos folhetins, ela não atua já há alguns anos, seus últimos trabalhos foram Malhação (2019) e Êta Mundo Bom (2016). Com uma participação no reality, ela poderia retornar com um novo contrato na emissora.