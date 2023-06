Ex-BBB, apresentador e cantor: 8 homens cotados para A Fazenda 2023

Faltam alguns meses para a estreia de A Fazenda 2023, que começa em setembro, mas a produção do reality show já está trabalhando para encontrar o elenco perfeito para a nova temporada da competição rural da Record TV. Enquanto os contratos das celebridades selecionadas pelo programa ainda não estão fechados, alguns nomes se destacam entre os cotados.

Gabriel do BBB 23 é cotado para A Fazenda 2023

Gabriel Tavares, mais conhecido como Gabriel Fop, participou do Big Brother Brasil 2023 e é um nome sempre citado pelos fãs de realities nas redes sociais como possível participante da nova edição da atração rural. O modelo causou polêmica no reality show da Globo e por isso pode ser uma escola da Record.

Além de ser o vencedor da casa de vidro da edição, Gabriel se envolveu com a atriz Bruna Griphao pouco depois de entrar na casa mais vigiada do Brasil e foi acusado de ser tóxico com a famosa. Gabriel chegou a receber uma bronca ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt e foi o segundo eliminado da temporada.

Lucas Sousa pode aparecer no elenco de A Fazenda 2023

Ex-marido de Jojo Todynho, o militar e influenciador digital é uma das apostas da produção de A Fazenda 2023 para o elenco do reality show rural, segundo jornalista Fefito, do UOL. O rapaz viveu momentos polêmicos nos últimos meses por causa da separação com Jojo e a dupla trocou várias acusações publicamente nas redes sociais.

Lucas já foi cotado para outras atrações da Record antes, mas por enquanto não apareceu em nenhum reality da emissora de Edir Macedo. Lucas nunca apareceu também em realities de outras emissoras, então se participar do programa comandado por Adriane Galisteu, estará em sua primeira competição nas telinhas.

Veja também - De Influencers a ex-BBBs: 10 mulheres cotadas para A Fazenda 2023

Sidney Sampaio é nome forte para A Fazenda 2023

O nome do ator Sidney Sampaio não é apenas um palpite, mas quase certo para alguns. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, o ator já até assinou contrato para participar de A Fazenda 2023. Porém, como o reality show ainda está longe de sua estreia, até lá as coisas podem mudar e Sidney ainda pode desistir de participar ou até mesmo a produção do reality show pode escolher substituí-lo.

Quem acompanha as novelas da Record já conhece o rosto do famoso, que esteve em produções como A Terra Prometida (2016), Apocalipse (2017 - 2018), Topíssima (2019) e Os Dez Mandamentos (2015).

Dicesar esteve em A Grande Conquista

Participante do Big Brother Brasil 10 e eliminado de A Grande Conquista antes da segunda fase do reality show, Dicesar também é um nome que pode aparecer entre as opções da produção de A Fazenda 2023. Além de ser citado entre fãs do programa, o próprio maquiador tentou cavar uma vaga na competição rural. Em entrevista para o programa AUÊ, do IG Gente, em maio, Dicesar disse que entrou para A Grande Conquista na esperança de ficar no radar do diretor Rodrigo Carelli e quem sabe garantir uma vaga na Fazenda.

Leia - Entrevista: eliminado de A Grande Conquista, ex-BBB Dicesar ainda sonha com fama

Matheus Sampaio já venceu reality na Record

O nome de Matheus Sampaio, ex-Brincando com Fogo e também vencedor do Power Couple 2022, é muito citado nas redes sociais. No ano passado, foi revelado que o famoso negou convite do reality show rural, por isso poderia acabar sendo procurado pela produção da atração novamente. Além disso, o influencer deixou alguns fãs animados quando no começo do mês de junho perguntou se seu público curtiria vê-lo na Fazenda. Ex do famoso, Brenda Paixão também é citada como uma das cotadas da temporada.

Leia também - Boninho saiu do BBB? Saiba o futuro do diretor na Globo

Vicente Escrig é ex de famosa

De acordo com o jornalista Leo Dias, o empresário Vicente Escrig, ex-marido de Simaria Mendes, foi sondado para o reality show rural da Record. Vicente é espanhol e tem vivido polêmicas na mídia após a separação com a cantora de sertanejo, com quem ficou por mais de uma década. Em matéria exclusiva, o SBT News relatou no final de 2022 que Simaria fez uma denúncia contra o ex-marido e o acusou de furto. Durante o relacionamento, o casal teve dois filhos, Giovanna, de 10 anos de idade, e Pawel, de sete anos de idade.

Leia também - Onde vai ser a sede de A Fazenda 2023?

Naldo Benny em A Fazenda 2023?

Naldo Benny pode ser um dos nomes no elenco de A Fazenda 2023, segundo a coluna de Valeria Abreu, do portal Terra. Mesmo sem participar nunca ter competido no reality show, o cantor foi destaque na edição passada por ser marido da mulher Moranguinho, dançarina que esteve no elenco de 2022. O ator se envolveu com o assunto nas redes sociais e mídia devido a participação da esposa e agora pode ser alvo da produção do programa comandado por Adriane Galisteu. Recentemente, ele lançou uma nova música com a cantora Melody, a canção Love Love.

Relembre - Qual a briga entre Moranguinho e Mc Créu de A Fazenda 14?

Latino é sempre cotado no reality

Latino não é um nome confirmado até o momento, mas é sempre citado entre os cotados para o reality show rural da Record. Tanto nas redes sociais quanto na mídia o cantor é uma aposta para elenco da produção do canal de Edir Macedo. No ano passado, o famoso era dado como certo, mas acabou fora da disputa devido a problemas contratuais e shows que não conseguiu cancelar, segundo informou Leo Dias, na época colunista do Metrópoles.

Leia também - Novela da Record: saiba quando Urias morre em Reis e como foi na Bíblia