A Fazenda 18: nova enquete UOL mostra quem sai na 2ª roça
Eliminação acontece na quinta
Serginho Hondjakoff, Daniel Erthal, Maíra e Adryana Ribeiro estão na segunda roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL já ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ganhar a prova do fazendeiro, uma interpretação para quem é o favorito para ficar. No resultado parcial da enquete, Serginho Hondjakoff lidera com 58,36% dos votos para permanecer no programa. Daniel Erthal aparece em segundo, com 28,25%, enquanto Adryana Ribeiro soma 13,38%.
Com esse resultado parcial, Adryana Ribeiro aparece na última posição entre os três participantes e, portanto, é quem corre maior risco de deixar A Fazenda 18, caso a votação oficial mantenha uma tendência semelhante. Não há porcentagem sobre Maíra.
Parcial da enquete A Fazenda 18
- Serginho Hondjakoff — 58,36%
- Daniel Erthal — 28,25%
- Adryana Ribeiro — 13,38%
É importante lembrar que a enquete não define o resultado oficial da roça. A eliminação depende exclusivamente da votação oficial do público, e os percentuais podem mudar até o encerramento da votação.
Quando é a eliminação?
A eliminação da primeira roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 1 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30 de setembro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.