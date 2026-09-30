A Fazenda

A Fazenda 18: nova enquete UOL mostra quem sai na 2ª roça

Eliminação acontece na quinta

Escrito por Anny Malagolini
quem sai enquete uol a fazenda 18 Enquete - foto: reprodução
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Serginho Hondjakoff, Daniel Erthal, Maíra e Adryana Ribeiro estão na segunda roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL já ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ganhar a prova do fazendeiro, uma interpretação para quem é o favorito para ficar. No resultado parcial da enquete, Serginho Hondjakoff lidera com 58,36% dos votos para permanecer no programa. Daniel Erthal aparece em segundo, com 28,25%, enquanto Adryana Ribeiro soma 13,38%.

Com esse resultado parcial, Adryana Ribeiro aparece na última posição entre os três participantes e, portanto, é quem corre maior risco de deixar A Fazenda 18, caso a votação oficial mantenha uma tendência semelhante. Não há porcentagem sobre Maíra.

Parcial da enquete A Fazenda 18

  • Serginho Hondjakoff — 58,36%
  • Daniel Erthal — 28,25%
  • Adryana Ribeiro — 13,38%

É importante lembrar que a enquete não define o resultado oficial da roça. A eliminação depende exclusivamente da votação oficial do público, e os percentuais podem mudar até o encerramento da votação.

Quando é a eliminação?

A eliminação da primeira roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 1 de outubro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 30 de setembro. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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