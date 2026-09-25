Stephanie Gomes é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Stephanie Gomes é quem saiu de A Fazenda 18: veja porcentagem

Stephanie Gomes foi quem saiu de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 24 de setembro. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Giovanna e Serginho, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Porcentagem eliminação da Stephanie Gomes em A Fazenda

Nesta quinta, Stephanie Gomes foi eliminada do reality show, confirmando a votação da enquete. A filha de Solange Gomes recebeu 19,71% dos votos para ficar, porcentagem pequena perto dos rivais. Ela perdeu para Serginho e Giovanna Gold.

A eliminada cumpre uma agenda de entrevistas nos próximos dias após sua eliminação.

A dinâmica de A Fazenda 18 ganhou uma novidade. A apresentadora Adriane Galisteu revelou que o peão eliminado não deixará o reality de mãos vazias: antes de sair, ele terá direito a dois poderes que podem mexer diretamente com o jogo.

O primeiro deles permitirá ao eliminado imunizar um participante da Sede, livrando o escolhido de uma possível berlinda. O segundo promete causar ainda mais tensão: o peão que deixar o programa poderá vetar duas pessoas da festa desta sexta-feira (25).

Na primeira Roça da temporada, Giovanna Gold, Serginho Hondjakoff e Stephanie Gomes disputaram a preferência do público pela permanência em A Fazenda 18. A eliminação de Stephanie definiu o primeiro adeus da temporada e também colocou nas mãos da peoa eliminada a possibilidade de interferir no jogo mesmo após deixar o confinamento.

Giovanna ganhou a imunidade. Já o Serginho recebeu o veto.

Quem continua em A Fazenda 17?

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Adryana Ribeiro, Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Franciele Grossi, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Igor Monteiro, Jônatas Faro, Jottapê, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Thaíde e Tina Calamba.