A Fazenda

Quem está na roça de A Fazenda 18: Maíra, Daniel, Sergio e Adryana na berlinda

Formação da segunda roça

Escrito por Anny Malagolini
quem está na roça hoje Foto: Record TV
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Na noite desta terça-feira, 29 de setembro, os peões de A Fazenda 18 formaram a segunda roça da temporada. Veja quem votou em quem.

Quem está na roça de A Fazenda 18?

A votação começou com Darlin indicando Maíra. Serginho foi o mais votado e puxou Adryana. Daniel sobrou no resta um.

Maíra não disputa. aprova do Fazendeiro.

Quem votou em quem hoje em A Fazenda 18:

Rikardo votou em Sérgio;

Renata votou em Sérgio;

Jônatas votou em Igor;

Ariela votou em Mônica;

Ana Bruna votou em Sérgio;

Mayk votou em Mônica;

Duda votou em Sérgio;

Lucas votou em Sérgio;

Adriana votou em Daniel;

Jottapê votou em Sérgio;

Tina votou em Fran

Daniel votou em Duda

Maíra votou em Mônica

Renê votou em Sérgio;

Mônica votou em Sérgio;

Thaíde votou em Sérgio;

Cathe votou em Sérgio;

Sérgio votou em Lucas;

Fran votou em Sérgio;

Alfredo votou em Sérgio;

Giovanna votou em Sérgio;

Gabriel votou em Sérgio;

Igor votou em Sérgio;

Murilo votou em Sérgio.

Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?

A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 30 de setembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.

Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.

Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.

Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Quando é a eliminação?

Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 1 de outubro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.

Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.

O fã do programa escolherá o participante que deseja que continue no jogo e depois selecionará a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. Por último, apertará o botão “votar” e aguardará pela mensagem “voto computado com sucesso”. Depois, é só ir em “votar novamente” para repetir o processo se quiser.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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