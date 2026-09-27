Horário da 2ª Prova de Fogo hoje: que horas começa em A Fazenda 18

Horário da 2ª Prova de Fogo hoje: que horas começa em A Fazenda 18

A segunda Prova de Fogo de A Fazenda 18 será realizada neste domingo, 27, e definirá o dono dos Poderes do Lampião e os peões que ficarão na baia nos próximos dias. Saiba que horas começa a disputa e como assistir em tempo real.

Que horas é a Prova de Fogo de A Fazenda 18

A Prova de Fogo deve começar às 23h, com transmissão ao vivo. Será realizado um sorteio para definir quem serão os peões que vão ter a chance de competir. Os jogadores que tiverem sorte vão para o Provódromo, enquanto os demais aguardam o resultado na sede. A dinâmica pode envolver agilidade, habilidade ou conhecimentos gerais.

Após a definição do vencedor da Prova de Fogo, o público também irá conhecer os peões que irão para a baia. Os perdedores vão direto para o quartinho do lado de fora da sede e também puxam outros rivais para acompanhá-los. Os escolhidos não podem usar as dependências da casa enquanto estiverem cumprindo o castigo, mediante punição para todos os confinados.

Qual o poder da Chama Laranja da semana?

O público é quem decide qual será o poder da Chama Vermelha nesta semana em A Fazenda 18. A votação está aberta até este domingo (27), e o resultado será revelado antes da realização da Prova de Fogo. A vantagem escolhida pelos espectadores será entregue ao vencedor da disputa.

As opções apresentadas pela Record são:

A) Hoje, é você quem faz o veto da Prova do Fazendeiro.

B) Imunize um dos roceiros ao veto da Prova do Fazendeiro. Você pode imunizar a si mesmo.

A escolha interfere diretamente na dinâmica da segunda Roça da temporada. Caso a opção A seja escolhida, o dono da Chama Vermelha terá o poder de decidir quem será vetado da Prova do Fazendeiro. Já na opção B, o vencedor da Prova de Fogo poderá proteger um dos roceiros do veto — inclusive a si próprio.

O vencedor da Prova de Fogo receberá o poder escolhido pelo público e terá acesso ainda a uma segunda vantagem, que será mantida em segredo até a formação da Roça. Na terça-feira (29), o participante precisará escolher entre o poder da Chama Vermelha, definido pelos espectadores, e o segundo poder, revelado somente durante a formação da berlinda.

A dinâmica faz parte da formação da segunda Roça de A Fazenda 18 e pode interferir diretamente na composição da berlinda e na disputa pela permanência no reality.

Como assistir a Prova de Fogo hoje pela internet?

Para acompanhar a competição e saber quem está na Baia, siga os passos:

Passo 1: acesse o RecordPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em ) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará duas opções “Faça um teste grátis” ou a assinatura. Escolha a alternativa que dá direito pay-per-view e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora, e ao reality durante 24 horas.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo. Em seguida, insira a forma de pagamento e conclua a assinatura.

Passo 4: clique em no “No ar” no canto superior da tela e selecione A Fazenda 2026. As provas são transmitidas pelo sinal 1.

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