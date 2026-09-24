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A Fazenda 18: Darlin é quem ganhou a Prova do Fazendeiro; veja roça

Mãe de Lexa venceu a disputa

Escrito por Anny Malagolini
Darlin foi quem ganhou a Prova do Fazendeirof Foto: Record TV
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Nesta quarta-feira, 23 de setembro, o elenco de A Fazenda 18 conheceu sua nova autoridade. Darlin, a mãe de Lexa, foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta semana e escapou da Roça. Com isso, Sergio, Giovanna Gold e Stephanie Gomes estão na berlinda e vão precisar da ajuda do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Confira a parcial da enquete.

Darlin foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Darlin levou a melhor no campo de provas de A Fazenda 18 e é quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta semana. Com a vitória, o participante escapa da Roça e conquista o chapéu de Fazendeiro, além de garantir imunidade na próxima formação da berlinda.

A disputa desta quarta-feira (23) foi realizada por Stephanie Gomes, Serginho Hondjakoff e Darlin Ferrattry. Giovanna Gold não participou da prova porque foi vetada durante a formação da Roça.

A prova marcou a segunda disputa pelo cargo de Fazendeiro nesta temporada e colocou os três peões em uma competição pelo direito de deixar a berlinda. A dinâmica foi realizada no tradicional Gigante de Feno, cenário que recebeu uma decoração especial para o desafio.

Como foi a disputa pelo chapéu com o poder?

Depois da formação da primeira Roça de A Fazenda 18, os três participantes elegíveis se reuniram no campo de provas para disputar o chapéu de Fazendeiro. A dinâmica foi realizada ao vivo no programa desta quarta-feira (23), sob o comando de Adriane Galisteu.

Antes da prova, Rodrigo Carelli divulgou imagens do cenário e deu algumas pistas sobre o desafio. Nas fotos, era possível ver nuvens, vaquinhas voadoras, garrafas de leite e um grande recipiente vazio, que poderia fazer parte da dinâmica.

Outro elemento que chamou atenção foi uma estrutura de madeira alta, semelhante a um deck, que levava até uma árvore com uma grande vaca pendurada. Os detalhes da disputa, incluindo as etapas e os critérios de pontuação, foram apresentados durante o programa.

Darlin levou a melhor na disputa e conquistou o chapéu de Fazendeiro. Com isso, Giovanna Gold, Stephanie Gomes e Darlin Ferrattry permanecem na Roça e disputam a preferência do público.

Vote na enquete A Fazenda 18

A primeira Roça de A Fazenda 18 foi formada na terça-feira (22). Stephanie Gomes foi indicada diretamente pela Fazendeira Fran Almeida. Na votação da sede, Giovanna Gold e Darlin Ferrattry terminaram empatadas, e Fran decidiu mandar Giovanna para a berlinda.

Serginho Hondjakoff foi puxado para a Roça por Giovanna, enquanto Darlin Ferrattry acabou sobrando no Resta Um. Como consequência, Darlin ganhou o poder de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro e escolheu Giovanna Gold.

Com o veto, Giovanna ficou automaticamente na Roça e não teve a chance de disputar o chapéu. Após a vitória de Darlin, a berlinda fica formada por Giovanna Gold, Stephanie Gomes e Serginho.

A votação está aberta para o público, que deve escolher quem deseja salvar da eliminação. O participante menos votado deixa A Fazenda 18 na quinta-feira (24).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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