A Fazenda

A Fazenda 18 terá parentes no elenco; veja lista de cotados

Nova temporada da Record deve contar com parentes e/ou agregados entre os confinados; veja os nomes cotados

Escrito por Anny Malagolini
A Fazenda 18 terá parentes Foto: Record
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Um novo spoiler de A Fazenda 18 chamou a atenção dos fãs do reality. A próxima temporada da Record deve contar com parentes e/ou agregados entre os participantes, uma novidade que pode mudar a dinâmica da convivência dentro da sede. A informação foi confirmada por Rodrigo Carelli.

Quem pode entrar em A Fazenda 18?

Entre os nomes que passaram a circular como certo em A Fazenda 2026 estão Apoline, do Rancho do Maia; Diego Alemão, vencedor do BBB 7; Alberto Cowboy, do BBB 26; Menandro Rosa, de Casamento às Cegas; Ana Paula, ex-Power Couple; e Carla Faria, que participou de De Férias com o Ex. A lista, porém, ainda não representa o elenco oficial. A Record mantém os nomes dos participantes em sigilo e as especulações podem mudar até a estreia.

Segundo informações atribuídas aos jornalistas Leo Dias e Flavio Ricco, os atores Jonatas Faro e Oscar Magrini, a influenciadora Lorena Maria, o ex-BBB 26 Marcelo Alves, o Marcelinho, a jornalista Mônica Fonseca e o dançarino Carlinhos Salgueiro estariam entre os nomes que aceitaram o convite para participar.

A influenciadora Malévola Alves também teria sido chamada, mas, de acordo com as informações divulgadas, ainda estaria em negociação. A própria movimentação do elenco pode sofrer alterações antes do anúncio oficial. Ao todo, 22 pessoas vão para o confinamento em Itapecerica da Serra.

Veja mais nomes:

  • Apoline — participante do Rancho do Maia;
  • Diego Alemão — campeão do BBB 7;
  • Alberto Cowboy — participante do BBB 26;
  • Menandro Rosa — participante de Casamento às Cegas;
  • Ana Paula — ex-participante do Power Couple;
  • Carla Faria — participante de De Férias com o Ex.
  • Os nomes começaram a repercutir nas redes sociais justamente em um momento em que a Record acelera os preparativos para a nova temporada.

A possibilidade de mudanças é comum na formação de realities. Mesmo com contratos assinados ou negociações avançadas, desistências e ajustes de última hora podem alterar a composição final.

Quando estreia A Fazenda 18?

A Record já confirmou que A Fazenda 18 estreia em 14 de setembro de 2026. A nova temporada terá novamente Adriane Galisteu no comando. A emissora também informou que serão 22 participantes no confinamento. A emissora vem alimentando a expectativa dos fãs com conteúdos sobre a nova temporada. O diretor Rodrigo Carelli também já havia prometido um elenco de peso para a edição.

Apesar das listas que circulam na internet, a Record ainda não confirmou oficialmente todos os participantes. Por isso, os nomes devem ser tratados como cotados ou especulados até que a emissora faça os anúncios

A edição anterior terminou com a vitória de Dudu Camargo. O apresentador conquistou 75,88% dos votos na final e levou o prêmio de R$ 2 milhões. Duda Wendling terminou na segunda colocação, com 14,57%, enquanto Saory Cardoso ficou em terceiro, com 9,23%. Fabiano Moraes terminou em quarto, com 0,32%.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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