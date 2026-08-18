A Fazenda 18: veja 10 novidades da edição que começa em setembro

A nova temporada de A Fazenda está prestes a começar e a Record prepara uma edição com mudanças na estrutura da sede e na dinâmica do jogo. A Fazenda 18 estreia em setembro de 2026, com Adriane Galisteu novamente no comando. A emissora já confirmou que o elenco será formado por 22 peões, enquanto outras novidades foram apresentadas pelo diretor Rodrigo Carelli e pela apresentadora.

Confira as dez principais novidades de A Fazenda 18.

Quando estreia A Fazenda 18?

A estreia da 18ª edição está marcada para 14 de setembro, às 22h30, na Record. Adriane Galisteu segue à frente do reality rural pelo sexto ano consecutivo. A data também já aparece no site oficial da emissora.

Reality terá 22 peões

A Fazenda terá 22 participantes, sendo 11 homens e 11 mulheres. O número já foi confirmado pela Record e representa uma mudança em relação a temporadas anteriores, que trabalharam com elencos de tamanhos diferentes.

Apesar da quantidade de vagas já estar definida, a emissora ainda mantém os nomes em segredo. Rodrigo Carelli também afirmou que muitas das listas de supostos participantes divulgadas antes da estreia não correspondem ao elenco verdadeiro.

Novo camarim será criado na sede

Uma das novidades mais visíveis estará dentro da própria sede. Os peões terão um novo camarim, instalado próximo ao quarto, destinado principalmente à preparação para festas e outras atividades.

Além de facilitar a rotina dos participantes, o espaço poderá se transformar em mais um ponto de convivência durante o confinamento, já que os peões deverão passar mais tempo juntos enquanto se arrumam.

Deck de votação ficará três vezes maior

O tradicional deck onde acontecem momentos importantes do jogo também será ampliado. A estrutura ficará cerca de três vezes maior e não será utilizada apenas para as votações.

A ideia da produção é aproveitar o espaço para parte das festas, aumentando a área de convivência e criando novas possibilidades para as dinâmicas do programa. A mudança pode alterar também a forma como os participantes interagem em momentos decisivos da temporada.

Rancho do Fazendeiro terá mais importância

O Rancho do Fazendeiro também ganhará uma função mais relevante em A Fazenda 18. Segundo Rodrigo Carelli, o espaço será mais explorado durante a edição.

A mudança pode ter impacto direto no jogo, já que o local tradicionalmente é utilizado pelo Fazendeiro e pode servir como ambiente para conversas estratégicas e articulações entre os participantes.

Mais programas ao vivo

A Record prepara uma temporada com maior presença de transmissões ao vivo. Carelli e Galisteu já indicaram que o conteúdo em tempo real será utilizado em mais dias da semana, e não apenas nas principais dinâmicas do reality.

A alteração aproxima o público dos acontecimentos da sede e reduz a distância entre o que ocorre no confinamento e o que chega ao telespectador. A própria emissora vem destacando a maior presença do ao vivo como uma das mudanças da temporada.

Prova de Fogo será exibida ao vivo no domingo

Outra mudança envolve a tradicional Prova de Fogo. Nas temporadas anteriores, a dinâmica era gravada aos domingos e exibida posteriormente.

Em A Fazenda 18, a proposta é que a prova seja transmitida no próprio domingo, aumentando o caráter ao vivo do programa e permitindo que o público acompanhe o resultado praticamente no mesmo momento em que ele acontece.

Apontamento passa a ser ao vivo

A dinâmica de apontamento também terá seu formato alterado. O momento, que anteriormente era gravado aos domingos, deverá ser transmitido ao vivo às segundas-feiras.

A mudança pode deixar a formação da Roça ainda mais imprevisível, principalmente porque os participantes precisarão lidar com as consequências das escolhas diante das câmeras e do público.

Sede terá nova decoração

A decoração da sede também foi renovada para a nova temporada. Entre os detalhes mostrados pela produção estão as cores verde, vermelho e azul, além de uma parede com acabamento que lembra tijolinhos.

O visual busca dar uma identidade diferente à 18ª edição, sem abandonar elementos que remetem à história do reality. A Record já começou a apresentar imagens da nova sede antes da estreia.

Record promete um “supercasting”

A formação do elenco é outro ponto que chama atenção. Rodrigo Carelli afirmou que a produção trabalhou em um “supercasting” para A Fazenda 18, mas fez questão de colocar em dúvida boa parte das listas que circulam na internet.

Segundo o diretor, os nomes divulgados antecipadamente por diferentes veículos não representam necessariamente os participantes escolhidos pela Record. Com 22 vagas confirmadas, a emissora mantém o mistério sobre quem realmente entrará na sede.

Com tantas mudanças, A Fazenda 18 chega com a promessa de alterar não apenas o visual da sede, mas também o ritmo do jogo. O aumento das transmissões ao vivo, a ampliação dos espaços de convivência e a maior utilização do Rancho do Fazendeiro podem criar novas situações entre os peões e dar ao público uma participação mais próxima dos acontecimentos do confinamento.

Conheça a história do programa.