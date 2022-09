A Fazenda 2022: 9 participantes confirmados até agora

A espera pela estreia de A Fazenda 2022 continua, mas falta pouco para que o público possa acompanhar diariamente a rotina dos peões no confinamento da Record TV. A partir da próxima terça-feira, dia 13 de setembro, o reality show retorna com sua décima quarta edição. Por enquanto, a emissora de Edir Macedo revelou 8 nomes oficiais do elenco e uma famosa que integrará os competidores do Paiol.

Mulher Moranguinho foi a primeira confirmada de A Fazenda 2022

Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho, foi a primeira revelação do elenco de A Fazenda 2022. A dançarina foi anunciada na coletiva de imprensa que a emissora organizou no programa Hoje em Dia, na última terça-feira, 6 de setembro.

A famosa de 41 anos de idade é também influenciadora de digital e modelo. Ela está casada com o cantor Naldo desde 2013 foi alvo de polêmicas na época do divórcio do músico, quando a ex-mulher do artista acusou Moranguinho de ser o motivo da separação. No Instagram, ela tem 2,7 milhões de fãs e no TikTok soma mais de 26 mil seguidores.

Thomaz Costa

Thomaz tem 22 anos de idade é ator, modelo e influenciador digital. O rapaz ficou conhecido nas telinhas ao participar da novela Carrossel, do SBT, entre 2012 e 2013. No folhetim infantil, ele interpretou o personagem Daniel, que também ganhou espaço nas séries e filmes derivadas da produção, como Patrulha Salvadora (2014 – 2015), Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

Em 2021, o ator participou de seu primeiro reality show, Ilha Record, mas não chegou até a final do programa. Ele foi eliminado com cerca de um mês para o término da atração. Agora, ele faz parte do elenco oficial de A Fazenda 2022 e promete causar no reality rural.

Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte é o nome artístico de Anny Bergatin. A jovem de 24 anos de idade é natural de Urucará, interior do Amazonas, mas cresceu em Manaus, capital do estado.

Ela ficou famosa em 2020, quando viralizou com um vídeo em que usava uma tornozeleira eletrônica falsa e dançava desengonçada a canção Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha.

Na época em que estourou, a jovem era estagiária de jornalismo. Hoje, ela é cantora, TikToker e influenciadora digital. A participante confirmada de A Fazenda 2022 tem quase 18 milhões de fãs no TikTok e 6 milhões de seguidores no Instagram.

Com o sucesso, a jovem foi convidada para participar do videoclipe da música que serviu de trilha sonora para o vídeo que a deixou famosa. Assista:

Deolane Bezerra está confirmada em A Fazenda 2022

Deolane Bezerra era um dos nomes mais esperados da edição, a famosa já aparecia como cotada há tempos entre a mídia e os fãs da atração. Advogada, influenciadora digital e cantora, ela promete ser um dos destaques de A Fazenda 14.

Aos 34 anos, ela é um dos fenômenos da internet. Com muitos fãs e alvos de diversos memes, ela tem 20 milhões de seguidores no Instagram – somando sua conta oficial e também uma reserva – além de 2,9 milhões de fãs no TikTok e mais de 10 milhões de curtidas em seus vídeos na plataforma de vídeos.

Em 2021, o nome de Deolane ficou em foco por causa da morte de seu ex-noivo, o MC Kevin, que faleceu ao cair de um prédio. Ao começar a carreira de cantora, ela lançou a música Meu Menino, em homenagem ao ex. Assista:

Iran Malfitano

Iran Malfitano tem 40 anos de idade e é ator. Seu último projeto antes de A Fazenda 2022 foi a novela Gênesis, que ficou no ar de janeiro a novembro de 2021 nas telas da Record.

Na emissora de Edir Macedo, ele também atuou em A Terra Prometida (2016), Os Dez Mandamentos (2015), José do Egito (2013), Pecado Mortal (2013), Rei Davi (2012) e Bela, a Feia (2009 – 2010).

Iran é casado com a diretora de marketing Elaine Albano, com quem tem uma filha de 11 anos, Laura. Além disso, o ator tem chamado atenção atualmente na TV Globo, por conta da reprise de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo, produção em que ele interpretou Orlandinho.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque se destacou nas telas da Record em 2021, quando foi coroado vice-campeão da quinta edição do Power Couple Brasil. Ela participou do reality show de casais ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, e foi derrotada na grande final do programa pelo casal Mari Matarazzo e Matheus Yurley.

Além de aparecer no programa, ela também é conhecida por seu trabalho como assistente de palco em programas como Legendários, e como influenciadora digital, principalmente do meio fitness. Ela tem mais de 2 milhões de fãs no Instagram e 233 mil seguidores no TikTok.

+Veja o antes e depois de Deborah Albuquerque

A Fazenda 2022 também confirmou Kerline

Kerline Cardoso foi a primeira confirmação de A Fazenda 2022 após a coletiva de imprensa da Record. Durante o papo com jornalistas, a emissora liberou apenas seis nomes: Deolane, Thomaz, Ellen, Anny, Deborah e Iran. Porém, alguns dias depois, durante a final de Ilha Record, a apresentadora Adriane Galisteu revelou mais dois nomes para a edição. Kerline Cardoso foi um deles.

Modelo e influenciadora digital, Kerline ficou famoso no país ao participar do Big Brother Brasil. Ela integrou o elenco da edição de 2021 e foi a primeira eliminada. No entanto, chamou bastante atenção durante sua passagem pelo programa, foi alvo de tretas, memes, e não foi esquecida.

Agora, ela tem um podcast, 1,6 milhão de fãs no Instagram, 422 mil seguidores no TikTok e mais de 4 milhões de curtidas em seus vídeos da plataforma.

Tiago Ramos

Tiago Ramos foi o segundo revelado por Adriane Galisteu durante a final do Ilha Record, na última quinta-feira (8). O modelo e influenciador digital de 24 anos de idade. Ele ficou mais conhecido no país de 2020 em diante, quando começou um relacionamento com Nadine Gonçalves, a mãe do jogador de futebol Neymar Jr.

O namoro foi cheio de polêmicas, com idas e vindas entre 2020 e 2021. Em 2022, o famoso revelou que havia coberto a tatuagem que fez em homenagem a namoradora e o romance ganhou um ponto final definitivo. Ele tem 620 mil seguidores no Instagram.

Bia Miranda estará no Paiol de A Fazenda 14

Bia Miranda ainda não faz parte do elenco oficial de A Fazenda 2022. Por enquanto, a jovem de 18 anos está confirmada entre os integrantes do Paiol. A dinâmica funciona como a Casa de Vidro do Big Brother Brasil. Segundo já adiantou o diretor do programa, Rodrigo Carelli, quatro famosos vão entrar no Paiol, sendo Bia Miranda um deles.

Uma votação será aberta no site oficial da Record e terá a duração de três dias. O público então irá definir se Bia Miranda – ou um dos outros três participantes, que ainda não foram revelados – entrará na casa para ser o 21ª competidor da edição.

Bia é dançarina, modelo e influenciadora digital com 112 mil seguidores no Instagram e mais de 160 mil seguidores no TikTok, somando cerca de 2 milhões de curtidas em seus vídeos. Em 2022, ela foi alvo de boatos sobre um possível affair com o ex-jogador Adriano Imperador. Além de também ser alvo de polêmica por ser neta de consideração da cantora Gretchen, mas ter desavenças com Thammy, um dos filhos da famosa.

