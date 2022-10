Novelas que Bárbara Borges fez: antes da fazenda, atriz esteve na Globo

Antes de entrar em A Fazenda 2022, Bárbara Borges já era conhecida do grande público. A carreira da famosa na televisão foi construída ao longo de muitos anos e várias novelas que Bárbara Borges fez caíram no gosto popular, como Senhora do Destino e Malhação. Nos últimos anos, a artista esteve no quadro de atores da Record TV.

Quais novelas que Bárbara Borges fez na carreira?

A carreira de Bárbara Borges na televisão não começou diretamente nas novelas. Primeiro, a loira se tornou uma das paquitas de Xuxa e assim se ficou conhecida no país. Depois de quatro anos trabalhando na atração infantil, a famosa passou em um teste de Oswaldo Montenegro e foi convidada para trabalhar em duas peças.

Ela deixou então as telinhas e partiu para o teatro. Após o trabalho nos palcos, ela fez sua primeira novela: Porto dos Milagres. Criada por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a novela de 2001 trouxe Bárbara como a personagem Luíza, filha de Francisco (Tonico Pereira) e Rita (Joana Fomm).

Ela era uma menina ambiciosa que não aceitava seu destino como filha de pescador. Seu maior sonho era conseguir independência, sair de casa e tentar a vida de cantora. Depois de conhecer Alfredo Henrique (Miguel Thiré), ela aceita trabalhar como empregada na casa de Otacílio (Eduardo Galvão) e Amapola (Zezé Polessa). Quando conhece a bela Lívia (Flávia Alessandra), fica fascinada ao ser apresentada ao mundo que sempre quis ter.

Pouco depois, entre as novelas que Bárbara Borges fez, a atriz atuou em Malhação (2003) como a personagem Thaíssa Bandiolli. No ano seguinte, conquistou um papel que deixou muito famosa, o de Jenifer em Senhora do Destino (2004 – 2005), obra de Aguinaldo Silva.

Na trama, a garota era filha de Giovanni (José Wilker) – que vivia atrás de Maria do Carmo (Susana Vieira) – e irmã de João Manoel (Heitor Martinez). Ela era apelidada pelo pai de “meu mimo”, era uma garota doce, estudiosa e educada. Ao longo da trama, a jovem passou a conhecer melhor sua sexualidade e se apaixonou por Eleonora (Mylla Christie), filha de Sebastião (Nelson Xavier) e Janice (Mara Manzan).

Depois de algumas séries na TV Globo, ela atuou em mais duas novelas, primeiro Pé na Jaca (2007), em que viveu Kátia e depois Duas Caras (2007 – 2008), em que interpretou Clarissa, filha de Antônio (Otávio Augusto) e Célia Mara (Renata Sorrah) que sonhava em ser juíza.

Em 2009, Bárbara Borges migrou para a Record TV. Sua primeira novela no canal de Edir Macedo foi Bela, a Feia, em que ela interpretou Elvira Palhares.

Depois, a famosa foi Diva Paranhos em Balacobaco (2012 – 2013) e por último, interpretou Livona na novela Jesus (2018 – 2019). Em sua primeira, e até agora única produção bíblica, Bárbara viveu uma serva que teve que se deitar com Caifás (Ronny Kriwat/Eucir de Souza), pois a esposa do personagem Judite (Marcella Muniz), era estéril.

Atriz relata dificuldade para conseguir trabalhos

Entre as novelas que Bárbara Borges fez, Jesus foi a última. A produção bíblica foi exibida entre 2018 e 2019 e desde então a atriz não conquistou mais trabalhos. Durante o confinamento de A Fazenda 2022, a famosa desabafou com os colegas sobre a dificuldade de trabalhar como artista e o “aperto” financeiro que passou após a separação. Bárbara se divorciou de Pedro Delfino em 2020, com quem havia oficializado a união em 2013 e teve dois filhos.

“Desde 2019 eu estou sem trabalhar atuando. Foi um momento muito crítico da minha vida. Passei por depressão, vi meu casamento desabando. Tudo que eu achava que tinha de perfeito na minha vida, que era a minha profissão e o meu casamento, vi ruindo sabe”, desabafou a loira, que completou: “e desde 2019 para cá fiquei sem nenhum trabalho cara. Minha vida financeira…. com dois filhos, pós-separação, perdi grana e internet nunca foi o meu forte, sempre me esforcei ao máximo para conseguir fazer dinheiro [por lá]. Minha fonte de renda era atuando”.

Bárbara comentou que viu no convite de A Fazenda a oportunidade de voltar a conquistar projetos como atriz após deixar o confinamento. “O que eu quero é trabalhar”, comentou.

