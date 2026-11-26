Enquete A Fazenda 18: quem está na frente para sair hoje na 10ª roça

Enquete A Fazenda 18: quem está na frente para sair hoje na 10ª roça

A décima Roça de A Fazenda 18 movimenta a votação do público nesta quinta-feira, 26 de novembro. Thaíde, Sergio e Fran disputam a permanência no reality show da Record, e a enquete do UOL mostra uma disputa bastante equilibrada entre os peões.

Quem sai da Fazenda hoje na décima Roça?

A enquete do UOL sobre a 10ª Roça de A Fazenda 18 aponta Serginho Hondjakoff como favorito à permanência no reality. O ator aparece com 70,34% dos votos, enquanto Fran Grossi tem 18,15%. Thaíde registra 11,51% e está na última posição da parcial.

A votação oficial é para permanecer no programa. Portanto, o participante que receber menos votos do público será eliminado na noite desta quinta-feira (26), durante a transmissão ao vivo da Record.

Parcial da enquete UOL de A Fazenda 18

Serginho Hondjakoff – 70,34%

Fran Grossi – 18,15%

Thaíde – 11,51%

Os números são da enquete UOL e não correspondem à votação oficial da Record, que define o eliminado.

Como foi formada a 10ª Roça de A Fazenda 18

A décima Roça de A Fazenda 18 começou a ser formada na segunda-feira (23), com a indicação direta de Serginho Hondjakoff pela então Fazendeira Ana Bruna Ávila. A peoa justificou a escolha dizendo que o ator já deveria ter enfrentado a votação do público há mais tempo.

Na votação entre os participantes, Fran Grossi recebeu sete votos e ocupou o segundo banquinho da berlinda. Ela teve o direito de puxar um integrante da Baia e escolheu Renata Del Bianco, que ficou no terceiro lugar da formação.

O quarto roceiro foi definido pelo Resta Um. Thaíde acabou sobrando na dinâmica e completou a Roça. Em seguida, o rapper vetou Serginho Hondjakoff da Prova do Fazendeiro, deixando o ator sem possibilidade de disputar a imunidade.

Na quarta-feira (25), Fran, Renata e Thaíde participaram da Prova do Fazendeiro, que teve temática inspirada no fundo do mar. Os peões precisaram acertar bolas em caçapas com diferentes pontuações enquanto enfrentavam uma estrutura giratória, que exigia equilíbrio, concentração e precisão.

Renata Del Bianco teve o melhor desempenho, marcou 1.100 pontos e conquistou o chapéu de Fazendeira, escapando da Roça. Fran terminou a disputa com 575 pontos, enquanto Thaíde marcou 850. Com a vitória de Renata, Fran e Thaíde se juntaram a Serginho na votação do público.

Agora, Serginho Hondjakoff, Fran Grossi e Thaíde disputam a permanência no reality. O menos votado será eliminado nesta quinta-feira (26), na Record.