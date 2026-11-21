A formação da décima roça de A Fazenda 18 será realizada na segunda-feira, 23 de novembro, e não na terça, como costuma acontecer no reality show da Record. A mudança foi anunciada por Adriane Galisteu e altera o calendário da semana por causa de um compromisso da emissora com a programação especial.

Quando será a formação da décima roça de A Fazenda 18?

A formação da décima roça de A Fazenda 18 está marcada para segunda-feira, 23 de novembro, durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu. A atração vai ao ar diariamente na Record, a partir das 22h30, pelo horário de Brasília.

A mudança acontece por que a Record vai transmitir a final do Miss Universo 2026 na terça-feira (24), o que levou ao remanejamento da dinâmica do reality rural. Com a antecipação, os peões terão menos tempo para organizar estratégias, alianças e votos antes de definir os próximos participantes que vão parar na berlinda.

A final do concurso internacional de beleza está marcada para Porto Rico e contará com a participação da brasileira Marcella Kozinski. A emissora preparou uma cobertura especial, com transmissão prevista para começar às 22h, na TV aberta e também pelas plataformas digitais R7 e RecordPlus.

Como o evento ocupará o horário habitual do reality, a formação da roça foi transferida para segunda-feira.

A roça acontece após a eliminação de Lucas Bissoli, que deixou o reality na quinta-feira (19), com 28,43% dos votos do público. Ele disputou a permanência na casa com Alfredo Amaral e Darlin Ferrattry.

Como ficam a Prova do Fazendeiro e a eliminação?

Até o momento, a mudança confirmada pela Record envolve a antecipação da formação da décima roça. As demais etapas da semana, incluindo a Prova do Fazendeiro e a próxima eliminação, ainda dependem da programação oficial da emissora. Os participantes que estarão na berlinda serão definidos ao longo das dinâmicas da semana, com a indicação da Fazendeira, os votos dos peões e as demais etapas previstas no jogo.

A composição da roça poderá mudar após a disputa pelo chapéu de Fazendeiro, que dá ao vencedor imunidade e poder sobre os rumos da semana.

O público poderá acompanhar a formação da décima roça de A Fazenda 18 na segunda-feira (23), pela Record. As novidades sobre os indicados, as provas e a votação também serão divulgadas ao longo da programação do reality.