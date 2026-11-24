Quem está na roça de A Fazenda 18: veja a décima formação
Saiba quem está na berlinda
Em reunião especial, na noite desta segunda-feira, 23 de novembro, os peões de A Fazenda 18 estão formando a décima roça da temporada. Veja quem votou em quem hoje.
Quem está na roça de A Fazenda 18?
A fazendeira Ana Bruna indicou Serginho. Fran foi a mais votada, enquanto Thaíde sobrou no resta um. Renata foi puxada da baia.
Serginho votou em Maíra
Tina votou em Daniel
Alfredo votou em Fran – com peso 2
Ariela votou em Fran
Eduarda votou em Fran
Thaíde votou em Darlin
Darlin votou em Fran
Maíra votou em Fran
Daniel Erthal votou em Darlin
Mayk votou em Fran
Renata votou em Tina
Fran votou em Darlin
Quando é a prova do fazendeiro e quem vai participar?
A prova do fazendeiro será realizada nesta quarta-feira, 25 de novembro, ao vivo na Record TV. O programa está marcado para começar às 22h45.
Quem ganhar esta quarta prova do fazendeiro da temporada vai assumir o cargo mais cobiçado do confinamento, terá imunidade na próxima formação de roça, indicará alguém direto para a berlinda e ainda definirá a nova distribuição de tarefas da casa.
Depois de quando é a prova do fazendeiro, o trio que competiu retorna para a sede e bate o sino que fica localizado na porta da sala. Ao entrarem, os competidores revelam que é novo chefão, ou chefona da semana, e contam os detalhes da prova para os colegas de confinamento. O antigo fazendeiro então passa o chapéu para a frente e coroa o novo campeão.
Para assistir a disputa ao vivo, é só sintonizar na Record TV no horário de reality show por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.
Quando é a eliminação?
Depois que a prova do fazendeiro acontecer, saberemos o novo chefão da casa e consequentemente quem vai competir na roça deste semana. A votação oficial será aberta no site da Record e ficará no ar durante 24 horas. A enquete será encerrada na noite de quinta-feira, 26 de novembro, quando a apresentadora Adriane Galisteu revelará o eliminado da semana.
Para conseguir salvar o participante favorito, é necessário acessar o R7.com (https://www.r7.com/), entrar na aba do reality show e clicar na enquete “Quem deve ficar”.