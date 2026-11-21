Que horas será a 10ª Prova de Fogo de A Fazenda 18?

Que horas será a 10ª Prova de Fogo de A Fazenda 18?

A décima Prova de Fogo de A Fazenda 18 será realizada neste domingo, 22 de novembro. A disputa pelo Lampião do Poder continua no calendário habitual do reality, mesmo depois que a Record anunciou a antecipação da formação da décima Roça para segunda-feira (23).

Que horas é a Prova de Fogo de A Fazenda 18?

A décima Prova de Fogo está prevista para este domingo (22), durante a exibição ao vivo de A Fazenda 18, que começa às 22h30 na Record. O público poderá acompanhar o programa ao vivo pela Record, a partir das 22h30, no horário de Brasília. A dinâmica pode influenciar diretamente a próxima votação, já que o vencedor ficará com os poderes do Lampião.

Diferentemente do que aconteceu com a formação da Roça, a disputa pelo Lampião não foi antecipada. A prova permanece no domingo, conforme o calendário semanal do programa.

A Record anunciou uma mudança excepcional na programação de A Fazenda 18. A formação da décima Roça, tradicionalmente realizada às terças-feiras, será antecipada para segunda-feira, 23 de novembro.

A alteração foi comunicada por Adriane Galisteu durante o programa exibido na quinta-feira (19). O motivo é a transmissão da final do Miss Universo 2026, marcada para terça-feira (24), na programação da emissora.

Com isso, a formação da berlinda acontecerá um dia antes do habitual. A mudança, porém, não altera a data da Prova de Fogo, que continua prevista para domingo (22).

Qual será o Poder da Chama Vermelha da décima Roça?

O público também participa da definição do Poder da Chama Vermelha, que estará no Lampião conquistado pelo vencedor da Prova de Fogo.

A votação aberta pelo R7 apresenta duas possibilidades para a próxima formação da Roça:

Opção A: Hoje, é você quem escolhe qual morador da Baia será o terceiro roceiro.

Opção B: Hoje, é você quem começa o Resta Um. E, se você não estiver na Roça, já está salvo.

O resultado será divulgado antes da Prova de Fogo, durante a transmissão ao vivo de domingo. O vencedor da disputa poderá escolher entre o poder definido pelo público e outro pergaminho, cujo conteúdo será revelado posteriormente, na formação da décima Roça.

Como assistir à Prova de Fogo ao vivo?

A Fazenda 18 é exibida pela Record e também pode ser acompanhada pela plataforma de streaming RecordPlus.

Para assistir à décima Prova de Fogo, basta sintonizar a Record neste domingo (22), a partir das 22h30. Os assinantes do RecordPlus também têm acesso às câmeras do reality durante 24 horas.

A formação da décima Roça, por sua vez, está marcada para segunda-feira, 23 de novembro, também durante o programa ao vivo.