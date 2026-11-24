Enquete UOL A Fazenda 18 já mostra quem vai sair na 10ª roça
Veja quem continua no reality
Os peões Serginho, Fran, Thaíde e Renata o estão na nova roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 26 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.
Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?
A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ganhar a prova do fazendeiro em A Fazenda 2026, e o resultado parcial da enquete aponta Fran como a favorita. Até o momento, a peoa aparece com 76,32% dos votos. Renata ocupa a segunda posição com 23,68%, enquanto Thaíde registra 0% – o menor percentual de apoio para continuar no reality show. Sergio foi vetada da prova, por isso não aparece no levantamento.
- Fran Grossi — 76,32%
- Renata Del Bianco — 23,68%
- Thaíde — 0%
Quando é a eliminação?
A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 26 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.
A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.
A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.