Enquete A Fazenda 18 hoje: quem está na frente para sair da 9ª roça
Enquete UOL mostra disputa acirrada entre Alfredo, Darlin e Lucas
A 9ª Roça de A Fazenda 18 movimenta a votação do público nesta quinta-feira, 19 de novembro. Alfredo Amaral, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli disputam a permanência no reality show da Record, e a enquete do UOL mostra uma disputa bastante equilibrada entre os peões.
Quem sai da Fazenda na 9ª Roça?
Com 4.713 votos contabilizados, a parcial indica uma diferença pequena entre os três participantes. Alfredo aparece na frente, seguido de Darlin, enquanto Lucas está na terceira posição. Como a votação oficial é para permanecer no programa, quem receber menos votos será eliminado.
Na enquete UOL, Alfredo Amaral aparece com 33,88% dos votos para ficar. Darlin Ferrattry vem logo atrás, com 33,55%, enquanto Lucas Bissoli soma 32,57%.
- Alfredo Amaral — 33,88%
- Darlin Ferrattry — 33,55%
- Lucas Bissoli — 32,57%
A diferença entre os peões é pequena, e o resultado pode mudar até o encerramento da votação. A eliminação da 9ª Roça de A Fazenda 18 está prevista para quinta-feira (19), durante a transmissão ao vivo da Record.
Como foi a formação da roça
A formação da 9ª Roça começou com Fran Almeida, Fazendeira da semana, indicando Alfredo Amaral diretamente para a berlinda. Ela justificou a escolha dizendo que o peão não iria diminuí-la nem calar sua voz.
Na votação cara a cara, Thaíde recebeu nove votos e ocupou o segundo banco. O rapper teve o direito de puxar um participante da Baia e escolheu Lucas Bissoli. Já Ana Bruna sobrou no Resta Um e completou a formação inicial da Roça.
A dinâmica mudou com o Poder da Chama Amarela. Thaíde teve a oportunidade de se salvar e colocar outro participante em seu lugar, escolhendo Darlin Ferrattry. Na sequência, Renata Del Bianco, dona do Poder da Chama Vermelha, escolheu Alfredo e Darlin para uma votação que definiria quem seria vetado da Prova do Fazendeiro. Alfredo recebeu nove votos e ficou impedido de disputar a prova.
Ana Bruna venceu a disputa na quarta-feira (18) e escapou da berlinda. Com isso, Alfredo Amaral, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli formam a 9ª Roça de A Fazenda 18. O menos votado pelo público será eliminado nesta quinta-feira (19).