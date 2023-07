Campeão da Grande Conquista, Thiago Servo é casado?

O cantor e compositor Thiago Servo ganhou A Grande Conquista, da Record TV, e levou um prêmio de R$ 1 milhão. Mas a dupla de Thaeme é casada? O que sabemos sobre a vida pessoal do campeão.

Thiago Servo está casado?

O campeão de A Grande Conquista, Thiago Servo está solteiro no momento, mas ele será pai em breve. Alguns meses antes de entrar no reality, o cantor descobriu que seria papai. No entanto, ele não mantém um relacionamento com a mãe da criança e o ex-casal não tem planos de ficar junto no futuro.

A assessoria do músico esclareceu o assunto em junho, após surgirem boatos na internet de que o cantor seria casado enquanto flertava com a apresentadora Gyselle Soares no confinamento de A Grande Conquista. A equipe do artista também afirmou que não há mais relação entre ele e a estudante de aviação Fernanda Benites, pois tudo não passou de um "lance rápido".

Nas redes sociais, em julho, Fernanda Benites confirmou que não estava mais com Thiago Servo, mas discordou da colocação da assessoria sobre ter um breve relacionamento com o cantor sertanejo. Segundo ela, eles foram um casal por quase um ano.

Durante A Grande Conquista, Thiago Servo teve uma relação de altos e baixos com Gyselle. Em alguns momentos a dupla trocou flertes, carícias e quase beijos, mas também contou com tretas. Eles chegaram juntos até a final do reality show, que terminou no dia 20 de julho. Thiago Servo foi eleito campeão pelo público com 35,60% dos votos e levou R$ 1 milhão para casa. Os outros colocados foram Gabriel, com 24,86%, Natalia Deodato com 21,59% e Gyselle em último, com 17,95%.

Thiago Servo nunca foi casado no papel, mas já teve alguns relacionamentos famosos e que causaram polêmica. Além do envolvimento com Fernanda Benites, ele também namorou com a modelo Ana Paula Minerato. Eles se conheceram em A Fazenda 8, em 2015, reality show em que Thiago Servo fez uma breve participação e Ana Paula chegou até o final do jogo, se tornando vice-campeã.

Antes de Ana Paula Minerato, Thiago Servo se envolveu com a advogada Gabrielle Huese, com quem teve um relacionamento de alguns meses em 2012, época em que ela engravidou.

Thiago e Gabrielle viveram uma grande polêmica nos últimos anos, por conta da paternidade da filha. Segundo uma reportagem do Domingo Espetacular de março de 2022, Gabrielle se negou três vezes a realizar o teste de DNA para comprovar a paternidade de Thiago Servo, assim, a Justiça determinou que ele não era o pai da filha da ex-namorada.

