Os peões Alfredo, Darlin, Ana e Lucas o estão na nova roça de A Fazenda 18. Um deles deixará o reality na noite de quinta-feira, 19 de novembro. Para saber quem tem mais chances de permanecer no confinamento, a enquete UOL de A Fazenda 18 ajuda os fãs a acompanhar a preferência do público.

Quem deve sair na roça em A Fazenda 18?

A votação do UOL pergunta aos internautas quem deve ganhar a prova do fazendeiro A Fazenda 2026 e sair da roça, e o resultado parcial da enquete aponta Lucas como o favorito para ganhar. Até o momento, o peão aparece com 61,76% dos votos. Ana ocupa a segunda posição com 19,61%, enquanto Darlin registra 18,63% e aparece como o participante com menor percentual de apoio para continuar no reality show.

Lucas Bissoli — 61,76%

Ana Bruna Ávila — 19,61%

Darlin Ferrattry — 18,63%

Quando é a eliminação?

A eliminação da roça de A Fazenda 18 acontece na noite de quinta-feira, 19 de novembro, ao vivo na Record TV. Antes disso, os participantes disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 4. O vencedor ganha imunidade e deixa a roça, alterando a composição final da berlinda. Tina recebeu o veto.

A votação oficial será realizada pelo site R7. O público deve escolher o participante que deseja manter no programa, marcar a opção de verificação e clicar em “votar”. É possível repetir o voto pelo botão “votar novamente”.

A transmissão de A Fazenda 18 acontece pela Record TV e também pelo Record Plus, serviço de streaming da emissora.