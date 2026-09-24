A Fazenda

Enquete A Fazenda 18 quem sai: Giovanna, Sergio ou Stephanie

Eliminação acontece na quinta-feira, 24 de setembro – a primeira da temporada

Escrito por Anny Malagolini
Enquete A Fazenda 18 quem sai Foto: redes sociais
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Giovanna, Sergio e Stephanie estão na nova roça do reality rural e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, dia 24 de setembro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 18 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa. Veja a parcial.

Enquete A Fazenda 18

Stephanie aparece como o favorita para sair na roça de A Fazenda 18 até o momento. De acordo com a parcial mais recente, a jovem soma a maioria dos votos, índice superior ao das concorrentes. Se o cenário se mantiver até o fechamento da votação, a moça deve ir para casa nesta quinta-feira.

Veja as porcentagens atualizadas:

1 – Giovanna Gold – 64,71%
2 – Serginho – 29,41%
3 – Stephanie – 5,88 – possível eliminada

O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 24 de setembro, que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Acompanhe o Jornal DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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