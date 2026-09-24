Enquete A Fazenda 18 quem sai: Giovanna, Sergio ou Stephanie
Eliminação acontece na quinta-feira, 24 de setembro – a primeira da temporada
Giovanna, Sergio e Stephanie estão na nova roça do reality rural e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, dia 24 de setembro. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 18 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa. Veja a parcial.
Enquete A Fazenda 18
Stephanie aparece como o favorita para sair na roça de A Fazenda 18 até o momento. De acordo com a parcial mais recente, a jovem soma a maioria dos votos, índice superior ao das concorrentes. Se o cenário se mantiver até o fechamento da votação, a moça deve ir para casa nesta quinta-feira.
Veja as porcentagens atualizadas:
1 – Giovanna Gold – 64,71%
2 – Serginho – 29,41%
3 – Stephanie – 5,88 – possível eliminada
O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 24 de setembro, que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.
Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.
No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.
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