Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 4ª disputa de A Fazenda 18

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na 4ª disputa de A Fazenda 18

A quarta Prova de Fogo de A Fazenda 18 acontece neste domingo, 11 de outubro de 2026. A disputa pelo Lampião do Poder será acompanhada pelo público durante a programação da Record. A dinâmica será comandada por Adriane Galisteu e promete movimentar o jogo antes da primeira formação de Roça da temporada.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 18?

A disputa da Prova de Fogo de A Fazenda 18 aconteceu neste domingo, dia 11, e Mayk foi o campeão.

Confira os resultados de cada etapa da disputa:

1ª etapa

Gabriel: vencedor

Mônica: Baia

Rikardo: Baia

2ª etapa

Murilo: vencedor

Alfredo: Baia

Fran: Baia

3ª etapa

Mayk: vencedor

Maíra: Baia

Giovanna: Baia

Gabriel, Murilo e Mayk disputarm a etapa final durante o programa ao vivo deste domingo. Já Mônica, Rikardo, Alfredo, Fran, Maíra e Giovanna ficam na Baia nos próximos dias.

Poder do lampião

O público de A Fazenda 18 já escolheu o poder da Chama Vermelha que será usado na formação da quarta Roça do reality show. A opção vencedora foi anunciada neste domingo (11) pela Record. A opção escolhida foi a seguinte:

Opção B: transfira todos os votos recebidos por um peão para outro que tenha recebido pelo menos um voto.

A vantagem pode mudar o resultado da votação da casa, já que o participante que conquistar o Lampião poderá direcionar os votos recebidos por um peão para outro concorrente que também tenha sido votado.

O poder ficará com o vencedor da Prova de Fogo, disputada neste domingo (11). O participante também terá acesso à Chama Amarela, cujo conteúdo é mantido em segredo até a formação da Roça. O dono do Lampião deverá escolher qual dos dois poderes utilizar. A outra chama será entregue a um participante, conforme as regras da dinâmica do programa.

Quem vai para a Baia em A Fazenda 18?

Além do Lampião do Poder, a Prova de Fogo também interfere diretamente na formação da Baia. De acordo com as regras divulgadas pela Record, os representantes das equipes derrotadas serão enviados para a Baia. Depois, eles terão a missão de escolher outros participantes para acompanhá-los no local.

A Baia fica em uma área separada da sede e impõe algumas restrições aos participantes. Os moradores precisam seguir regras específicas de convivência e têm acesso limitado à estrutura disponível na casa principal.

A lista dos moradores da Baia será atualizada pelo DCI após o término da Prova de Fogo.

A formação de Roça de A Fazenda 18 está prevista para terça-feira, 13 de outubro. O vencedor da Prova de Fogo terá o Lampião e poderá interferir na dinâmica da votação por meio dos poderes das chamas.

Na quarta-feira, 14, será realizada a primeira Prova do Fazendeiro, enquanto a primeira eliminação da temporada está prevista para quinta-feira, 15 de outubro.