Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na décima primeira disputa A Fazenda 18

Quem ganhou a Prova de Fogo hoje na décima primeira disputa A Fazenda 18

A décima primeira Prova de Fogo de A Fazenda 18 será realizada neste domingo, 29 de novembro de 2026. Os peões disputam o Lampião do Poder em uma dinâmica exibida pela Record, com apresentação de Adriane Galisteu. A prova acontece às vésperas da próxima formação da Roça e pode influenciar os rumos do jogo.

Quem ganhou a Prova de Fogo de hoje de A Fazenda 18?

Aguardando o resultado da prova.

Poder do Lampião

O público de A Fazenda 18 participa da escolha do Poder da Chama Vermelha, que será utilizado na formação da décima Roça do reality show. A votação define qual vantagem estará disponível para o vencedor da Prova de Fogo, disputada neste domingo, 29 de novembro.

Entre as opções apresentadas, uma delas pode mudar a dinâmica tradicional da formação da berlinda, interferindo no Resta Um e na escolha de quem ocupará um dos bancos da Roça.

O resultado da votação será anunciado durante o programa da Record neste domingo. O participante que vencer a Prova de Fogo ficará com o Lampião do Poder e poderá escolher qual dos pergaminhos utilizar na próxima formação, enquanto o outro será entregue a um peão de sua escolha, conforme as regras da dinâmica.

Quem vai para a Baia em A Fazenda 18?

Além do Lampião do Poder, a Prova de Fogo também interfere diretamente na formação da Baia.

A Baia fica em uma área separada da sede e impõe algumas restrições aos participantes. Os moradores precisam seguir regras específicas de convivência e têm acesso limitado à estrutura disponível na casa principal.

A formação da décima primeira Roça de A Fazenda 18 está prevista para terça-feira, 1 de dezembro.