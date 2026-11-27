Thaíde é quem saiu de A Fazenda 18 na 10ª roça; veja porcentagem

Thaíde é quem saiu de A Fazenda 18 na 10ª roça; veja porcentagem

Thaíde foi eliminado de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 26 de novembro, após disputar a permanência no reality show da Record com Fran Almeida e Sérgio Hondjakoff. A votação foi para escolher quem deveria continuar no programa. Com o menor percentual de votos, Thaíde encerrou sua participação no reality rural, enquanto os outros dois peões garantiram mais uma semana no confinamento.

Porcentagem da eliminação de Thaíde em A Fazenda 18

Nesta quinta, Thaíde foi eliminado de A Fazenda 18 com 3,81% dos votos do público. A décima Roça começou a ser formada na segunda-feira (23), em uma votação surpresa que pegou os participantes desprevenidos. A Fazendeira Ana Bruna Ávila indicou Sérgio Hondjakoff diretamente para a berlinda, alegando incômodo com o posicionamento do ator no jogo.

Fran Almeida recebeu o maior número de votos dos colegas e ocupou o segundo banco. Na sequência, puxou Renata Del Bianco da Baia, antiga aliada no grupo Alcateia, aumentando a tensão entre as participantes.

A dinâmica do Resta Um, iniciada por Eduarda Braum após o Poder da Chama Vermelha, terminou com Ariela Carasso tendo que escolher entre salvar Daniel Erthal ou Thaíde. Ela optou por Erthal, deixando o rapper na Roça.

Ao chegar à berlinda, Thaíde teve o direito de vetar um participante da Prova do Fazendeiro e escolheu Sérgio Hondjakoff. Com isso, Fran, Renata e o próprio rapper disputaram a prova na quarta-feira (25).

Renata Del Bianco venceu a disputa, conquistou o chapéu de Fazendeira e escapou da votação popular. Fran e Thaíde, por sua vez, permaneceram na Roça ao lado de Serginho, que já estava vetado da prova.

Participação de Thaíde em A Fazenda 18

Durante o confinamento, Thaíde esteve envolvido em conflitos e decisões que movimentaram o jogo. O rapper protagonizou discussões com Sérgio Hondjakoff, inclusive uma briga recente por causa de galochas utilizadas nos cuidados com os animais.

Na ocasião, Thaíde reclamou que Serginho havia pegado um calçado que ele deixava separado para uso nos trabalhos da fazenda. O desentendimento escalou, com provocações e ameaças de que os dois poderiam acabar expulsos caso a situação chegasse a uma agressão física.

Antes de entrar na décima Roça, Thaíde também havia demonstrado preocupação com a percepção do público sobre sua trajetória. Em conversa com Fran Almeida, ele afirmou que queria enfrentar a votação para ter uma resposta dos espectadores sobre seu desempenho no programa.

O rapper ainda teve momentos de aproximação com a rotina rural e disse que sentirá falta dos animais, da academia e do canto dos pássaros. Durante o confinamento, contou que perdeu o medo de sapos e citou a convivência com a égua Serena, o touro Talismã, a vaca Jasmine e uma bezerrinha.

Com a saída de Thaíde, A Fazenda 18 segue na disputa pelo prêmio final, com novos conflitos e estratégias entre os participantes que continuam no reality.