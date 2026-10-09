Renê é quem saiu de A Fazenda 18 hoje: veja porcentagem

Renê é quem saiu de A Fazenda 18 hoje: veja porcentagem

Renê foi quem saiu de A Fazenda 18 nesta quinta-feira, 8 de outubro. A peoa não conseguiu vencer a disputa contra Thaíde e Ariela, que seguem na competição pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Porcentagem eliminação de Renê em A Fazenda

Com a eliminação de Renê com 20,04% dos votos, Thaíde e Ariela garantiram mais uma semana na disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões. A votação foi realizada pelo público por meio do site oficial do programa, que define quem permanece na competição.

A formação da segunda roça colocou os três participantes na disputa pela permanência no reality. Ao longo dos dias que antecederam a eliminação, os peões buscaram convencer o público de que deveriam continuar no programa.

Agora, restam os seguintes peões no reality show: Alfredo Amaral, Ana Bruna Avila, Ariela Carasso, Catherine Bascoy, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Franciele Grossi, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Igor Monteiro, Jônatas Faro, Jottapê, Lucas Bissoli, Maíra Charken, Mayk Leão, Mônica Fonseca, Murilo Dias, Renata Del Bianco, Rikardo Negro, Sérgio Hondjakoff, Thaíde e Tina Calamba.

Quem é o peão?

Renê Thristan deixa sua marca na televisão desde a infância, quando começou a construir uma carreira dividida entre a atuação e a música. Aos 29 anos, o artista ficou conhecido pelo público infantojuvenil ao interpretar Afonso, em Carrossel, e João Pedro, em Chiquititas, duas produções do SBT. Em 2026, voltou à dramaturgia como protagonista de Chama-me de Marido, novela vertical lançada pelo Kwai.

A música também faz parte de sua trajetória desde os primeiros anos de vida. Filho do cantor sertanejo Renê, da dupla Renê & Ronaldo, e de Sônia Ferreira, que participou do grupo de bolettes do Clube do Bolinha, ele começou a se envolver com o universo musical aos quatro anos. Aos 11, lançou o primeiro álbum, com composições próprias. No YouTube, seus videoclipes e registros de apresentações ao vivo somam mais de 17 milhões de visualizações.

Natural de Santos, no litoral paulista, Renê mora em Araraquara e também atua como empresário e investidor no mercado financeiro. Em A Fazenda 18, reality show da Record, ele entrou inicialmente como um dos visitantes da temporada, em uma dinâmica que permitia ao público decidir quais deles seguiriam na competição.