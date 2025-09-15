A Fazenda

Veja o antes e depois de Gabriela Spanic, a Usurpadora

Atriz está em A Fazenda 17

Gabriela Spanic Foto: reprodução

A atriz Gabriela Spanic está de volta às telinhas do Brasil 25 anos após sua aparição na novela Ususpadora. A atriz está no elenco de A Fazenda 17 e mudou bastante ao longo dos anos. Veja o antes e depois.

Como está Gabriela Spanic hoje?

Quando interpretou Paola Bracho, a venezuelana Gaby Spanic tinha apenas 25 anos. Hoje, com 51, a atriz mantém o mesmo corte de cabelo daquela época. Já o rosto mudou.

Em dezembro do ano passado, a revista Quem apurou que a artista veio ao Brasil para realizar procedimentos estéticos, entre eles fez o Protocolo Rejuvenne, da clínica JK Estética Avançada, queridinha de muitos famosos, com lifting temporal com fios de PDO, preenchimento de mento, red touch no pescoço e regeneração da pele. Os lábios da artista também receberam preenchimento.

A mudança mais perceptível é no nariz, e a atriz já assumiu que passou por uma rinoplastia. Ela também confirmou que fez implante de próteses de silicone nos seios após a maternidade.

Gaby spanic antes e depois
Foto: redes sociais

A atriz entra em A Fazenda solteira. Ela terminou seu casamento em dezembro do ano passado e, desde então, não assumiu nenhuma relação pública. A artista foi confirmada no programa da Record e vai concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões ao lado de outros 25 participantes.

