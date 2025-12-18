Enquete UOL A Fazenda 17: última parcial quem ganha hoje

A enquete do UOL sobre A Fazenda 17 indica nesta quinta-feira, 18, quem desponta como favorito ao prêmio do reality rural. Com milhares de votos registrados, o levantamento mostra a preferência do público no dia da grande decisão e revela como está a disputa entre os finalistas fora da votação oficial do programa.

Parcial da enquete UOL quem sai – A Fazenda 17

A disputa pelo título de A Fazenda 2025 segue movimentando a web e já tem um favorito entre os leitores do UOL. Com 421.852 votos computados, a enquete aponta Dudu Camargo na liderança isolada da preferência do público.

O participante aparece em primeiro lugar, com 43,65% dos votos, abrindo uma vantagem considerável sobre os demais concorrentes. Logo atrás, Saory ocupa a segunda posição, somando 29,5%, enquanto Duda surge em terceiro, com 25,88%, mantendo a disputa acirrada entre as duas.

Na última colocação está Fabiano, que registra apenas 0,97% da preferência popular até o momento.

Vale lembrar que a enquete do UOL não tem caráter oficial e serve apenas como termômetro da opinião do público fora do sistema de votação do programa. Ainda assim, o resultado parcial reforça o engajamento dos fãs e mostra como a corrida pelo prêmio está longe de ser definida dentro do reality.

Veja o ranking:

1 – Dudu Camargo 43,65%

2 – Saory 29,5%

3 – Duda 25,88%

4 – Fabiano 0,97%

Votar no R7

Saber como votar no R7 na roça da Fazenda 17 é fundamental para participar das decisões oficiais do reality rural da Record TV.

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.