A Fazenda

Enquete UOL A Fazenda 17: última parcial quem ganha hoje

Confira os números de quem deve ganhar o reality

Escrito por Anny Malagolini
Parcial da enquete UOL quem sai A Fazenda 17 Foto: R7

A enquete do UOL sobre A Fazenda 17 indica nesta quinta-feira, 18, quem desponta como favorito ao prêmio do reality rural. Com milhares de votos registrados, o levantamento mostra a preferência do público no dia da grande decisão e revela como está a disputa entre os finalistas fora da votação oficial do programa.

Veja quem ganhou A Fazenda 17

Parcial da enquete UOL quem sai – A Fazenda 17

A disputa pelo título de A Fazenda 2025 segue movimentando a web e já tem um favorito entre os leitores do UOL. Com 421.852 votos computados, a enquete aponta Dudu Camargo na liderança isolada da preferência do público.
O participante aparece em primeiro lugar, com 43,65% dos votos, abrindo uma vantagem considerável sobre os demais concorrentes. Logo atrás, Saory ocupa a segunda posição, somando 29,5%, enquanto Duda surge em terceiro, com 25,88%, mantendo a disputa acirrada entre as duas.

Na última colocação está Fabiano, que registra apenas 0,97% da preferência popular até o momento.
Vale lembrar que a enquete do UOL não tem caráter oficial e serve apenas como termômetro da opinião do público fora do sistema de votação do programa. Ainda assim, o resultado parcial reforça o engajamento dos fãs e mostra como a corrida pelo prêmio está longe de ser definida dentro do reality.

Veja o ranking:

  • 1 – Dudu Camargo 43,65%
  • 2 – Saory 29,5%
  • 3 – Duda 25,88%
  • 4 – Fabiano 0,97%

Votar no R7

Saber como votar no R7 na roça da Fazenda 17 é fundamental para participar das decisões oficiais do reality rural da Record TV.

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve permanecer no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem ganhou A Fazenda 17: Dudu é a campeão; veja 2º e 3º lugar

Votação A Fazenda 17: quem fica em 2º lugar na final?

Grande final: que horas começa A Fazenda 17 hoje

Enquete quem ganha A Fazenda 17: confira porcentagem atualizada

R7 votação A Fazenda 17: como votar em quem deve ganhar o reality

Enquete UOL A Fazenda 17: veja quem lidera rejeição na última roça

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes