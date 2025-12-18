A Fazenda

Votação A Fazenda 17: quem fica em 2º lugar na final?

Dudu, Saory, Duda e Fabiano disputam grande prêmio neste 18 de dezembro

Escrito por Anny Malagolini
Dudu, Saory, Duda e Fabiano Foto: R7

O aguardado momento do resultado da final de A Fazenda 17 está próximo e o público tem votado para decidir quem vai ganhar. Porém, o 2º lugar também tem importância no programa e ainda levará um prêmio para casa. Quem será o segundo colocado na votação entre Dudu, Saory, Duda e Fabiano?

Parcial da enquete indica 2º lugar

A enquete do UOL sobre quem o público quer que vença A Fazenda 2025 mostra Dudu Camargo na dianteira. Com 43,29% dos votos, o participante aparece isolado na primeira colocação da votação parcial, que já soma 412.381 votos.

Na segunda posição está Saory, com 29,56%, mantendo uma distância considerável em relação ao líder, mas à frente de Duda, que ocupa o terceiro lugar com 26,17%. Já Fabiano aparece bem atrás na disputa, com apenas 0,98% da preferência dos votantes.

O resultado parcial indica um cenário favorável a Dudu Camargo neste momento da competição, embora a votação siga aberta e possa sofrer alterações conforme o andamento do programa e a repercussão dos próximos episódios.

Vale lembrar que a enquete do UOL não tem caráter oficial e serve apenas como termômetro da opinião dos leitores. O resultado definitivo de A Fazenda 2025 será decidido exclusivamente pelo voto do público nos canais oficiais da Record.

Como assistir a final de A Fazenda 17 ao vivo

Para descobrir o resultado da final de A Fazenda 17 e quem vai ser campeão e vice-campeão entre Dudu, Saory, Duda e Fabiano nesta quinta-feira, 18, a partir das 22h30, é possível assistir ao vivo pela televisão ou também pela internet.

Quem vai ver pela telinha é muito simples, é só sintonizar na Record TV de um aparelho com acesso aos canais abertos. Já quem optar por conferir a exibição online terá que ter cadastro na Record Plus, mas a boa notícia é não é necessário ser pagante do serviço, apenas ter uma conta gratuita por lá.

Os que ainda não possuam sua conta no site, é só acessar e depois clicar em “cadastre-se”. Na nova página, selecione “play gratuito” e aperte “avançar”. Serão exigidos alguns dados pessoais, como nome, e-mail, CPF e celular. Para confirmar a conta, será necessário inserir no site um código que será enviado por SMS para o número cadastrado e depois é usar o login e senha para acessar o site.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

