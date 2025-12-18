Grande final: que horas começa A Fazenda 17 hoje

Dudu Camargo, Saory, Duda e Fabiano estão na final e um deles será coroado nesta quinta-feira, 18 de dezembro, como campeão de A Fazenda 17. Após três meses de competição, o público está ansioso para o resultado que será exibido pela Record TV. Veja que horas começa a final hoje!

Horário de A Fazenda 17

A final de A Fazenda 15 está marcada para começar às 22h30 (horário de Brasília) na Record TV. O programa terá no total 1 hora e 45 minutos no ar e tem previsão de terminar por volta de 00h, segundo a programação oficial online do canal.

Nas grandes finais de A Fazenda, os ex-participantes retornam para prestigiar o momento dos finalistas, conversam com a apresentadora, os grandes feitos da temporada são relembrados e todos ficam ansiosos pelo encerramento da votação, que só ocorre próximo ao final do programa.

Então para quem vai assistir a final, é importante saber que seguindo o padrão das edições anteriores, o resultado deve ser revelado somente no começo da madrugada de sexta-feira, pois a produção sempre mantém o mistério o maior tempo possível e segura a audiência até o final. Após a coroação do campeão, ele manda um breve agradecimento ao público e o programa logo é encerrado.

Para assistir a final de A Fazenda é muito simples, é só sintonizar na Record TV em uma televisão. Porém, para os que estarão longe de casa na hora, a opção é ver online, pois assim ainda é possível conferir tudo ao vivo pela transmissão em tempo real da Record plus.

No entanto, neste caso, para quem ainda não tem conta no serviço streaming da Record, é necessário criar um perfil gratuito no site para ter o acesso liberado. Para isso, é só acessar , clicar em “cadastre-se” e escolher “Play Gratuito”.

Serão pedidos algumas informações pessoais como nome, CPF e celular e será confirmada a conta por meio de código que será enviado por SMS. Depois disso, no horário da final de A Fazenda 17, é só acessar o site e clicar em “ao vivo” para poder assistir a Record TV online.

Lembrando que essa conta gratuita não dá direito a assistir os conteúdos de assinantes do Playplus. Então se perder a final, não conseguirá assistir depois a edição na íntegra, pois ela não é liberada de forma grátis.

Premiação

O grande campeão da temporada vai faturar R$ 2 milhões. Em anos anteriores, o vice-campeão, que agora levará R$ 100 mil para casa, recebia apenas um carro 0 km na grande final — formato que vigorou até a edição passada. Já o terceiro colocado também não sairá de mãos vazias e será recompensado com um prêmio de R$ 50 mil.

Para 2025, no entanto, o valor destinado ao campeão ainda não foi divulgado oficialmente pela produção.

O quarto lugar seguirá sem uma premiação fixa, repetindo o que aconteceu em edições anteriores. Quem terminar nessa posição ficará apenas com o montante acumulado em prêmios e cachês conquistados ao longo da participação no reality rural.

Continue votando na enquete para escolher o campeão.