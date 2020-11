Crédito rural: entenda o que é e veja os principais programas

A agropecuária é uma das atividades que mais movimentam a economia do país. O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) encerrou 2019 com R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do obtido no ano anterior. Assim, para continuar expandindo as operações podem contar com o crédito rural. Trata-se, portanto, da liberação de recursos destinados ao financiamento de despesas relativas aos ciclos produtivos do setor.

O que é crédito rural?

O crédito rural faz parte do Plano Safra, e vida o desenvolvimento econômico do setor rural. Para a safra de 2020/2021, então, são R$ 236,3 bilhões destinados para o crédito, sendo R$ 13,5 bilhões a mais que a safra anterior. Assim, os recursos vêm do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de fundos constitucionais, e são voltados para a comercialização, industrialização de produtos, investimentos de bens e serviços na propriedade e o custeio.

Por fim, a cada ano/safra é feito um novo orçamento com a atualização das diretrizes. Geralmente, a maior parte da utilização da verba é para o custeio.

Quais os critérios para solicitar?

Podem solicitar o crédito rural as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades rurais, cooperativas de produtores rurais e associações de produtores rurais. Dessa forma, ele pode proporcionar o investimento em atividades, aquisição de equipamentos e expansão do negócio, podendo ter taxas de juros reduzidas e redução de tarifas. Contudo, ao solicitar o crédito, podem exigir a apresentação de projetos técnicos e de viabilidade antes da aprovação. Portanto, podem estar inclusos nas modalidades:

corrente: apenas o fornecimento de recursos, sem a prestação de assistência ao produtor;

educativa: o fornecimento dos recursos vem em conjunto com a assistência técnica;

especial: casos relacionados a cooperativas de produtos rurais ou programas de colonização e reforma agrária.

Quais os programas de crédito rural?

Os programas variam de acordo com o porte do produtor e a finalidade do recurso.

PRONAMP: destinado para pequeno e médio agricultor familiar;

PRONAF: investimento e custeio da propriedade;

INOVAGRO: inovação tecnológica;

PCA: ampliação, modernização e reforma da capacidade de armazenamento;

MODERAGRO: modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuários.

